Чоловік Руслани Писанки – Ігор Ісаков – оприлюднив у мережі фото у військовій формі. Ймовірно, чоловік вступив до лав Збройних сил України.

Відповідні кадри Ісаков опублікував на своїй сторінці у Facebook. Подробиць про мобілізацію та місце перебування чоловік не розкрив. Однак він зробив гучну заяву щодо служби у ЗСУ.

Чоловік Писанки показався у військовій формі

На оприлюднених фото видно, як Ігор Ісаков знаходиться в окопі у військовій формі. Один із підписників поцікавився у нього, чи справді він перебуває на фронті. На що чоловік відповів, що проходити службу не обов'язково треба у зоні бойових дій.

"Привіт. Наразі ні. Не всі ЗСУ на фронті", — коротко написав Ісаков.

Інші підписники побажали Ігорю берегти себе та подякували на захист країни.

Чоловік Писанки у військовій формі Фото: Facebook Чоловік Писанки у військовій формі Фото: Facebook

Стосунки Ісакова та Писанки

Ісаков одружився з Русланою Писанкою у 2012 році. Саме він був з телеведучою в останні місяці її життя. Коли коханої не стало, Ігор довго не міг змиритися з цією втратою.

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Чоловік не активний користувач соціальних мереж. Втім, час від часу публікує свої фото.

Ігор Ісаков і Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

17 листопада виповнився б 61 рік Руслані Писанці — акторці, телеведучій, жінці, яка у 1990–2000-х була однією з найвідоміших в Україні. Її впізнавали з першого кадру, її жарти цитували, її усмішка стала символом щирості та доброти українського телебачення.

Стало відомо, у кого ведуча була закохана під час зйомок "Танців з зірками".

Крім того, Ольга Сумська показала останнє повідомлення Писанки. Листування між колегами по цеху відбулося ще в лютому 2022, коли Руслана зламала ногу.