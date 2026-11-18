Мать Хайден Панеттьери, Лесли Фогель, отказалась от приглашения на церемонию памяти дочери из-за негативного отношения к ней со стороны других присутствующих.

19 сентября в Малибу (Калифорния) собрались близкие покойной американской актрисы, чтобы почтить её память. Трогательная церемония состоялась через месяц после её трагической смерти. Впрочем, матери Хайден там не заметили.

Мать Панеттьери пропустила похороны дочери

"Я не пришла. Я знала, что некоторые из присутствующих хотели верить, будто я ужасная мать — ведь Хайден была рассержена и делала соответствующие заявления", — рассказала Фогель изданию Inside Edition.

"К тому же я не хотела создавать лишнего напряжения, — добавила она. — Наверное, так было лучше".

Среди присутствующих была Конни Бриттон, а также многие другие коллеги Панеттьери по сериалу "Нэшвилл". На фотографиях, полученных СМИ, также можно увидеть других известных друзей актрисы, в частности Эвана Росса, Пэрис Хилтон и Руби Роуз.

Видео дня

По сообщениям, в ходе эмоциональной церемонии с речью выступили Конни Бриттон, а также Чарльз Эстен — коллега Панеттьери по сериалу "Нэшвилл".

По информации TMZ, организацией мероприятия занималась семья актрисы, в частности её отец Скип Панеттьери; всего на церемонии присутствовало около 150 человек.

Мама Хайден Панеттьери Фото: YouTube

Умерла Хайден Панеттьери

Бывшая невеста Владимира Кличко скончалась 16 августа. Её нашли без сознания в арендованной через Airbnb квартире в Гринвилле (штат Южная Каролина); обнаружил её Зак Хикерсон — брат Брайана Хикерсона, с которым у актрисы были нестабильные отношения. Ей было 36 лет.

Расследование обстоятельств смерти официально завершилось в прошлом месяце: было установлено, что это был несчастный случай, связанный с передозировкой фенталина и других препаратов.

Хайден Панеттьери Фото: Instagram

Ранее Фогель рассказывала, что в последний год жизни дочери они почти не общались, поскольку Хайден позволила Брайану — мужчине, склонному к насилию, — вернуться в свою жизнь.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В сети обнародовали аудиозапись звонка в службу 911, на которой запечатлены последние минуты жизни Хайден Панеттьери.

Владимиру Кличко официально разрешили обеспечить сохранность наследия покойной бывшей невесты для их дочери Кайи.

В частности, мы рассказывали, что Кайя была в суде вместе с папой.