Мати Гайден Панеттьєрі, Леслі Фогель, відхилила запрошення на церемонію вшанування пам’яті доньки через негативне ставлення до неї з боку інших присутніх.

19 вересня в Малібу (Каліфорнія) зібралися близькі покійної американської акторки, щоб вшанувати її пам’ять. Зворушлива церемонія відбулася через місяць після її трагічної смерті. Втім, матері Гайден там не помітили.

Мати Панеттьєрі пропустила похорон дочки

"Я не прийшла. Я знала, що дехто з присутніх хотів вірити, ніби я жахлива мати — адже Гайден була сердита і робила відповідні заяви", — розповіла Фогель виданню Inside Edition.

"До того ж, я не хотіла створювати зайвої напруги, — додала вона. — Мабуть, так було краще".

Серед присутніх була Конні Бріттон, а також багато інших колег Панеттьєрі із серіалу "Нешвілл". На фотографіях, отриманих ЗМІ, також можна побачити інших відомих друзів акторки, зокрема Евана Росса, Періс Гілтон і Рубі Роуз.

Видео дня

Під час емоційної церемонії, за повідомленнями, виступили з промовою Конні Бріттон, а також Чарльз Естен — колега Панеттьєрі по серіалу "Нешвілл".

За інформацією TMZ, організацією заходу займалася родина акторки, зокрема її батько Скіп Панеттьєрі; загалом на церемонії було близько 150 осіб.

Мама Гайден Панеттьєрі Фото: YouTube

Померла Гайден Панеттьєрі

Колишня наречена Володимира Кличка померла 16 серпня. Її знайшли без свідомості в орендованому через Airbnb помешканні в Грінвіллі (штат Південна Кароліна); виявив її Зак Гікерсон — брат Браяна Гікерсона, з яким акторка мала нестабільні стосунки. Їй було 36 років.

Розслідування обставин смерті офіційно завершилося минулого місяця: було встановлено, що це був нещасний випадок передозування фенталіну та інших препаратів.

Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram

Раніше Фогель розповідала, що в останній рік життя доньки вони майже не спілкувалися, оскільки Гайден дозволила повернутися у своє життя Браяну — чоловікові, який мав схильність до насильства.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У мережі оприлюднили аудіозапис дзвінка до служби 911, який демонструє останні хвилини життя Гайден Панеттьєрі.

Володимиру Кличку офіційно дозволили забезпечити збереження спадщини покійної колишньої нареченої для їхньої доньки Каї.

Зокрема, ми розповідали, що Кая була у суді разом з татом.