Голливудская актриса Шэрон Стоун публично обратилась к своему сыну Роану и будущей невестке-украинке Анне Евтушенко. Звезда трогательно поздравила пару с годовщиной отношений.

Стоун обратилась к сыну и его невесте в комментариях под постом в Instagram (anya.yevtushenko). Анна Евтушенко трогательно ответила актрисе и отметила, что лучшей свекрови, чем Шэрон, нет.

Шэрон Стоун обратилась к своей невестке-украинке

На днях Анна и Роан отпраздновали годовщину отношений. Влюбленные поделились новыми снимками, на которых запечатлели нежные объятия.

"С нашей годовщиной! Люблю тебя, Роан", — поздравила Анна своего возлюбленного.

Сын Шэрон Стоун со своей возлюбленной-украинкой Фото: Instagram Сын Шэрон Стоун со своей возлюбленной-украинкой Фото: Instagram Сын Шэрон Стоун со своей возлюбленной-украинкой Фото: Instagram Сын Шэрон Стоун со своей возлюбленной-украинкой Фото: Instagram

В комментариях под постом Шэрон Стоун трогательно обратилась к паре и поздравила их с праздником, написав: "Я невероятно счастлива за вас обоих, с любовью, будущая свекровь".

Сама же Анна ответила нежными словами, признавшись, что и не мечтала о такой замечательной свекрови: "Мы вас любим! Лучшей свекрови и пожелать нельзя".

Видео дня

Шэрон Стоун обратилась к своей будущей невестке-украинке Фото: Instagram

Отношения Роана и Анны

Об отношениях пары стало известно осенью 2025 года. В январе 2026 года Роан сделал Анне предложение во время рождественских праздников.

Известно, что Анна Евтушенко в 2022 году переехала из Украины в Канаду. Сейчас девушка вместе со своим возлюбленным живет в Лос-Анджелесе (США).

Роан и Анна Фото: Instagram Роан и Анна Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Шэрон Стоун приняла участие в фотосессии для издания The Times и продемонстрировала эффектные образы. Для съемки знаменитость выбрала платья украинского бренда J’amemme.

Кстати, актриса не впервые появляется на публике в нарядах, созданных украинскими дизайнерами. Недавно она снялась для обложки Vogue Adria, позируя в элегантном костюме львовского бренда HLÁDYSH.

Кроме того, для новой фотосессии голливудская звезда выбрала бежевое платье Cupidon Sequin украинского бренда J’amemme. Наряд имеет мерцающий эффект, который подчеркивает фигуру знаменитости. Стоимость наряда достигает 65 тысяч гривен.