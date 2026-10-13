Шэрон Стоун похвасталась платьями украинского бренда (фото)

Голливудская актриса Шэрон Стоун приняла участие в фотосессии для издания The Times и продемонстрировала эффектные образы. Для съемки знаменитость выбрала платья украинского бренда J’amemme.

Кроме того, известная актриса показала свой дом в Лос-Анджелесе. Соответствующие фото опубликовал украинский бренд J’amemme в Instagram.

Шэрон Стоун появилась в наряде украинского бренда

Так, для новой фотосессии голливудская актриса выбрала шифоновое платье греческого кроя нежно-розового цвета. Наряд из коллекции весна-лето 2026 года.

Кроме того, Стоун появилась в роскошных плиссированных платьях черного и розового цветов из коллекции Alisha.

Шэрон Стоун в платьях от бренда J"amemme Фото: Instagram Шэрон Стоун в платьях от бренда J"amemme Фото: Instagram Шэрон Стоун в платьях от бренда J"amemme Фото: Instagram

В новом интервью Шэрон рассказала о своем поместье в Беверли-Хиллз. За более чем 30 лет звезда превратила дом в невероятный арт-объект. Актриса перекрасила стены в более яркие цвета, а темную библиотеку превратила в солнечную гостиную.

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Интересно, что Стоун — большая поклонница ковров. У нее есть впечатляющая коллекция работ шотландской дизайнерки Венди Моррисон.

Шэрон Стоун — фанатка украинских брендов

Кстати, актриса не впервые появляется на публике в нарядах, созданных украинскими дизайнерами. Недавно Стоун снялась для обложки Vogue Adria, позируя в элегантном костюме львовского бренда HLÁDYSH.

Кроме того, для новой фотосессии голливудская актриса выбрала бежевое платье Cupidon Sequin украинского бренда J’amemme. Наряд имеет мерцающий эффект, который подчеркивает фигуру знаменитости. Стоимость звездного наряда достигает 65 тысяч гривен.

Шэрон Стоун в наряде от HLÁDYSH Фото: Instagram Шэрон Стоун в платье от J'amemme Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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