Шерон Стоун похизувалась сукнями українського бренду (фото)

Голлівудська акторка Шерон Стоун знялася у фотосесії для видання The Times і продемонструвала ефектні образи. Для зйомки знаменитість обрала сукні українського бренду J’amemme.

Також відома акторка показала свій будинок у Лос-Анжелесі. Відповідні фото оприлюднив український бренд J’amemme в Instagram.

Шерон Стоун засвітилась у вбранні українського бренду

Так, для зйомки у новій фотосесії голлівудська акторка обрала шифонову сукню із грецьким силуетом ніжно-рожевого кольору. Вбрання із колекції весна-літо 2026.

Крім цього, Стоун з’явилась у розкішних плісированих сукнях чорного та рожевого кольорів з колекції Alisha.

Шерон Стоун у сукнях від бренду J"amemme Фото: Instagram Шерон Стоун у сукнях від бренду J"amemme Фото: Instagram Шерон Стоун у сукнях від бренду J"amemme Фото: Instagram

У новому інтерв’ю Шерон розповіла про власний маєток у Беверлі-Гіллз. За понад 30 років зірка перетворила будинок на неймовірний арт-об'єкт. Акторка перефарбувала стіни у більш яскраві кольори, а темну бібліотеку змінила на сонячну вітальню.

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Цікаво, що Стоун є фанаткою килимів. Вона має вражаючу колекцію шотландської дизайнерки Венді Морріцон.

Шерон Стоун — фанатка українських брендів

До речі, акторка не вперше з’являється на публіці в образах, які створили українські дизайнери. Нещодавно Стоун знялася для обкладинки Vogue Adria, позуючи в елегантному костюмі львівського бренду HLÁDYSH.

Крім цього, для нової фотосесії голлівудська акторка обрала бежеву сукню Cupidon Sequin українського бренду J’amemme. Наряд має мерехтливий ефект, який підкреслює фігуру знаменитості. Вартість зіркового вбрання сягає 65 тисяч гривень.

Шерон Стоун у костюмі від HLÁDYSH Фото: Instagram Шерон Стоун у сукні від J"amemme Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Філіппіна Лерой-Больє вийшла на публіку в ефектному образі. Для виходу у світ знаменитість обрала сукню від українського бренду BEVZA.

Американська світська левиця та акторка Періс Гілтон з’явилась на Тижні моди у Парижі в ефектному вбранні. Для виходу у світ знаменитість обрала головний убір від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Крім того, Дженніфер Лопес показалася на публіці у спідниці українського бренду.