Голлівудська акторка Шерон Стоун публічно звернулася до свого сина Роана та майбутньої невістки-українки Анни Євтушенко. Зірка зворушливо привітала пару з річницею стосунків.

Стоун звернулась до сина та його нареченої у коментарях під дописом в Instagram (anya.yevtushenko). Анна Євтушенко щемливо відповіла акторці і зазначила, що кращої свекрухи, ніж Шерон, немає.

Шерон Стоун звернулася до невістки-українки

Днями Анна та Роан відсвяткували річницю стосунків. Закохані поділились новими знімками, на яких продемонстрували ніжні обійми.

"З річницею нас! Кохаю тебе, Роане", — привітала Анна коханого.

Син Шерон Стоун з коханою-українкою Фото: Instagram Син Шерон Стоун з коханою-українкою Фото: Instagram Син Шерон Стоун з коханою-українкою Фото: Instagram Син Шерон Стоун з коханою-українкою Фото: Instagram

У коментарях під дописом Шерон Стоун зворушливо звернулася до пари і привітала їх зі святом, написавши: "Я неймовірно щаслива за вас обох, з любов'ю, майбутня свекруха".

Сама ж Анна відповіла ніжними словами, зізнавшись, що й не мріяла про таку прекрасну свекруху: "Ми вас любимо! Кращої свекрухи неможливо і бажати".

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Шерон Стоун звернулася до майбутньої невістки-українки Фото: Instagram

Стосунки Роана та Анни

Про стосунки пари стало відомо восени 2025 року. У січні 2026-го Роан освідчився Анні. Він зробив пропозицію руки та серця під час різдвяних свят.

Відомо, що Анна Євтушенко у 2022 році переїхала з України до Канади. Наразі дівчина разом із коханим живе у Лос-Анджелесі (США).

Роан та Анна Фото: Instagram Роан та Анна Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шерон Стоун знялася у фотосесії для видання The Times і продемонструвала ефектні образи. Для зйомки знаменитість обрала сукні українського бренду J’amemme.

До речі, акторка не вперше з’являється на публіці в образах, які створили українські дизайнери. Нещодавно вона знялася для обкладинки Vogue Adria, позуючи в елегантному костюмі львівського бренду HLÁDYSH.

Крім того, для нової фотосесії голлівудська зірка обрала бежеву сукню Cupidon Sequin українського бренду J’amemme. Наряд має мерехтливий ефект, який підкреслює фігуру знаменитості. Вартість вбрання сягає 65 тисяч гривень.