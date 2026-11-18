Внебрачный сын американского бодибилдера, киноактёра и 38-го губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баена — показал, как сейчас выглядит его мама Милдред Патриция Баена.

Юный актёр и бодибилдер поделился в Instagram редкими снимками со своей мамой. Джозеф рассказал, что мама пришла к нему на ужин.

Джозеф Баена показал свою маму

Внебрачный сын актёра сварил для мамы картошку, пожарил стейк и приготовил сливочно-грибной соус. А мама оценила его старания.

"Мама пришла на ужин, поэтому нужно было приготовить что-то особенное. Не хотелось тратить слишком много времени, поэтому я решил, что стейк с картошкой — именно то, что нужно. Чтобы сделать блюдо более изысканным, я добавил восхитительный грибной соус, который идеально дополнил всё остальное. Если немного попрактиковаться, это блюдо очень легко приготовить", — сказал Джозеф.

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Милдред Патриция Баэна Фото: Instagram

Кто такая Милдред Патриция Баена

В свое время эта женщина работала домработницей в доме Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер. Милдред забеременела от актера и в 1997 году родила сына Джозефа. Более того, и любовница, и жена Арни одновременно ждали от него ребенка.

Только в 2011 году, когда Джозефу Баене исполнилось 13 лет, тайна раскрылась. А Мария Шрайвер рассталась с актёром.

Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

У бывших супругов четверо детей: дочери Кэтрин и Кристина, а также сыновья Патрик и Кристофер. Звезда "Терминатора" и журналистка начали встречаться в 1977 году и поженились в 1986 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии появился на публике со своей 51-летней подругой Хизер Миллиган.