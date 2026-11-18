Позашлюбний син американського бодібілдера, кіноактора та 38-й губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баена — показав, як зараз виглядає його мама Мілдред Патриція Баена.

Рідкісними кадрами з рідною людиною юний актор та бодібілдер поділився в Instagram. Джозеф розповів, що мама прийшла до нього на вечерю.

Джозеф Баена показав свою маму

Позашлюбний син актора спік для мами картоплю, посмажив стейк та підготував вершково-грибний соус. А мама оцінила його старання.

"Мама прийшла на вечерю, тож треба було приготувати щось особливе. Не хотілося витрачати надто багато часу, тому я вирішив, що стейк із картоплею — саме те, що треба. Щоб зробити страву вишуканішою, я додав чудовий грибний соус, який ідеально доповнив усе інше. Якщо трохи потренуватися, цю страву дуже легко приготувати", — сказав Джозеф.

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Мілдред Патриція Баена Фото: Instagram

Хто така Мілдред Патриція Баена

Жінка свого часу працювала хатньою робітницею в домі Арнольда Шварценеггера та його колишньої дружини Марії Шрайвер. Мілдред завагітніла від актора та народила у 1997 році сина Джозефа. Ба більше, і коханка, і дружина Арні одночасно чекали від нього на дитину.

Лише 2011 року, коли Джозефу Баені було 13, таємниця розкрилася. А Марія Шрайвер розлучилася з актором.

Джозеф Баена Фото: Joseph Baena/Instagram

У колишнього подружжя четверо дітей: дочки Кетрін і Крістіна, а також сини Патрік і Крістофер. Зірка "Термінатора" та журналістка почали зустрічатися в 1977 році та одружилися у 1986.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Джозеф Баена, син Арнольда Шварценеггера, офіційно дебютував як професіонал у Професійній асоціації натурального бодібілдингу (PNBA).

Кетрін Шварценеггер показала свіжі фото із сином Фордом, дозволивши підписникам заглянути в її буденне життя.

Зірка фільму "Термінатор" та колишній губернатор Каліфорнії вийшов у світ зі своєю 51-річною дівчиною Гізер Мілліган.