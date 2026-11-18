34-летний популярный украинский певец и участник национального отбора на Евровидение-2019 Иван Navi рассказал о перенесенной операции на носу.

Об операции Иван рассказал в Instagram. Артист опубликовал фото после операции и признался, почему на самом деле решил лечь под нож.

Иван Navi перенес операцию

Оказалось, что причиной стала травма Ивана, полученная давным-давно во время занятий боксом. После этого певцу становилось всё труднее дышать.

"Когда-то давно, занимаясь боксом, я постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос", — вспомнил музыкант.

В частности, из-за травмы у Ивана появился постоянный храп, что очень "нравится" его жене.

Иван Navi перенес операцию Фото: Instagram

"Каждый раз откладывал эту операцию на носу, но наконец-то появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку). Впереди восстановление, но главное — двигаться вперёд и учиться свободно дышать", — рассказал артист.

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Отметим, что Иван Navi известен такими хитами, как "Такие молодые", "Временный релакс", "Пишу тебе письмо" и другими. В частности, артист принимал участие в национальном отборе на Евровидение-2019.

Иван Navi на Национальном отборе-2019

Тогда победила Maruv, которая на фоне скандалов, связанных с выступлениями в РФ, так и не поехала на конкурс в Израиль, поэтому в том году Украину никто не представлял.

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