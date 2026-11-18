34-річний український популярний співак та учасник Нацвідбору на Євробачення-2019 Іван Navi розповів про перенесену операцію на носі.

Про медичне втручання Іван розповів в Instagram. Артист показав фото після операції та зізнався, чому насправді вирішив лягти під ніж.

Іван Navi переніс операцію

Виявилося, що причиною стала травма Івана, отримана давно під час занять боксом. Після цього співаку ставало дедалі важче дихати.

"Колись давно, займаючись боксом, постійно їздив на змагання. І одного дня мені зламали ніс", — пригадав музикант.

Зокрема, через травму в Івана з'явилося постійне хропіння, що дуже "подобається" його дружині.

Іван Navi переніс операцію Фото: Instagram

"Щоразу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті зʼявився час і можливість зробити септопластику (мені вирівнювали саме перегородку). Попереду відновлення, але головне — рухатися вперед і вчитись вільно дихати", — розповів артист.

Видео дня

Зазначимо, що Іван Navi відомий хітами "Такі молоді", "Тимчасовий релакс", "Пишу тобі листа" та іншими. Зокрема, артист брав участь у Нацвідборі на Євробачення-2019.

Іван Navi на Нацвідборі-2019

Тоді виграла Maruv, яка на фоні скандалів з виступами в РФ так і не поїхала на конкурс до Ізраїлю, тому того року ніхто не представляв Україну.

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