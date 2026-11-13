Відомій ведучій зробили серйозну операцію після ДТП: хребет збирали заново (фото)

Українська ведуча проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Наталі Солонік, яка нещодавно потрапила у моторошну аварію, перенесла складну операцію. Хірургічне втручання тривало чотири години.

Про це Солонік розповіла в Instagram-stories (natalie_solonik). За словами ведучої, попереду на неї чекає тривала реабілітація. До того ж місяць їй доведеться носити шийний бандаж.

Як почувається Солонік

Телеведуча зізналась, що травми після ДТП виявились значно серйознішими, ніж здавалося спочатку. Так, у Солонік замість двох шийних хребців зламаними виявилися одразу чотири. Один із них лікарям довелося збирати заново.

Після чотиригодинної операції права рука ведучої працює лише на 40-50%. Попереду на чекає тривала реабілітація. До того ж протягом місяця Солонік доведеться носити шийний комір.

"Ну і мій головний аксесуар на найближчий місяць — шийний комір. Але найголовніше — операція вже позаду. Тепер поступово відновлюємося", — наголосила Солонік.

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Наталі Солонік перенесла операцію Фото: Instagram

Солонік потрапила у ДТП – що відомо

8 листопада Солонік їхала зі зйомок на авто, в якому сиділа на задньому сидінні й спала. Ведуча прокинулась від того, що машину почало сильно крутити. Вона за секунду зрозуміла, що транспорт втратив керування і в той момент спрацювали подушки безпеки.

Внаслідок аварії Наталі отримала купу синців, гулі на голові, а також перелом шийного відділу хребта.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська акторка і зірка серіалу "Зворотний напрямок" Олеся Надєєва стала свідком аварії, що трапилась прямо на її очах. Вона їхала в маршрутці, яка ледве встигла зупинитись.

Співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у ДТП. В її автомобіль врізалася інша машина, через він злетів у кювет.

Крім того, нещодавно Володимир Дантес потрапив у ДТП на своєму BMW. Він зіткнувся з Chevrolet Aveo. Однак його машина не отримала значних пошкоджень.