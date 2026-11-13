Известной ведущей сделали серьезную операцию после ДТП: позвоночник собирали заново (фото)

Украинская ведущая проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Натали Солоник, которая недавно попала в страшную аварию, перенесла сложную операцию. Хирургическое вмешательство длилось четыре часа.

Об этом Солоник рассказала в Instagram-stories (natalie_solonik). По словам ведущей, впереди её ждёт длительная реабилитация. К тому же ей придётся носить шейный бандаж в течение месяца.

Как себя чувствует Солоник

Телеведущая призналась, что травмы, полученные в результате ДТП, оказались гораздо серьезнее, чем казалось сначала. Так, у Солоник вместо двух шейных позвонков оказались сломаны сразу четыре. Один из них врачам пришлось восстанавливать заново.

После четырёхчасовой операции правая рука ведущей функционирует лишь на 40–50 %. Впереди её ждёт длительная реабилитация. К тому же в течение месяца Солоник придётся носить шейный воротник.

Видео дня

"Ну и мой главный аксессуар на ближайший месяц — шейный воротник. Но самое главное — операция уже позади. Теперь постепенно восстанавливаемся", — подчеркнула Солоник.

Натали Солоник перенесла операцию Фото: Instagram

Солоник попала в аварию — что известно

8 ноября Солоник ехала со съемок в машине, где она сидела на заднем сиденье и спала. Ведущая проснулась от того, что машину начало сильно кренить. Она в мгновение ока поняла, что автомобиль вышел из-под контроля, и в этот момент сработали подушки безопасности.

В результате аварии Натали получила множество синяков, ушибы на голове, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская актриса и звезда сериала "Обратное направление" Олеся Надеева стала свидетельницей аварии, произошедшей прямо на её глазах. Она ехала в маршрутке, которая едва успела остановиться.

Певица Оля Полякова вместе с дочерью Марией попала в ДТП. В её автомобиль врезалась другая машина, из-за чего он вылетел в кювет.

Кроме того, недавно Владимир Дантес попал в ДТП на своем BMW. Он столкнулся с Chevrolet Aveo. Однако его автомобиль не получил значительных повреждений.