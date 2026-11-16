Куди зник переможець "Фабрики зірок" Шурінс: важка хвороба дружини та еміграція (фото)

36-річний латвійський співак та переможець української "Фабрики зірок" 2009 року Стас Шурінс привідкрив завісу над своїм особистим життям, яке тримає подалі від уваги публіки.

Музикант, який понад 10 років живе в Німеччині, розповів про страшний діагноз дружини Віолетти в інтервʼю Славі Дьоміну.

Стас Шурінс розповів про дружину

Переможець "Фабрики" одружився ще 2012 року, але ретельно це приховував від чужого ока.

"Чому це було таємницею і лишається нею зараз — бо це моє особисте. Для мене немає нічого дорожчого, аніж моя сім’я, я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє. Я готовий ділитися з людьми досвідом у межах доступного. Я ділюся творчістю, музикою. Як правило, у своїх піснях я розкриваю свою життєву позицію чи життєвий досвід", — каже музикант.

Стас Шурінс Фото: Instagram

Втім, уже 2013 року подружжя спіткала біда: дружина Стаса тяжко захворіла. Вони довго не могли зрозуміти, що ж сталося, поки результати МРТ не показала у Віолетти новоутворення у голові. Жінці зробили операцію в Україні, після чого вони поїхали до Німеччини на реабілітацію.

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Стас Шурінс Фото: Instagram

"Після того, як вирізали все зайве, сказали, що треба тривала реабілітація, але тоді в Україні не було потрібних медикаментів. Насправді в Україні дуже хороші лікарі… Нам порадили пройти реабілітацію в Європі. Батьки моєї дружини живуть у Німеччині, ми поїхали. Реабілітація триває досі, не було й дня, аби це питання не стояло на порядку денному. Там не один діагноз. Як то кажуть — одне лікуємо, а інше калічимо. Тому у нас щороку з’являється щось ще. Коли у нас з’являється новий терапевт, то він каже: "А чому ви ще живі". Там клінічне диво. Я сподіваюсь, так моє кохання впливає", — сказав Стас.

Життя після переїзду

У 2013 році артист переїхав з України, коли в дружини виявили хворобу, а український шоу-бізнес не приймав Стаса, за його словами. На переїзд тоді пішли всі гроші, після чого співак пішов працювати листоношею.

Згодом Стас взяв участь у проєкті "Голос" у Німеччині, аби повернутися до музики.

Ще одним важким періодом у житті артиста стала підозра на інсульт, після чого Шурінсу діагностували депресію та виписали антидепресанти.

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