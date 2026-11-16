Куда исчез победитель "Фабрики звезд" Шуринс: тяжелая болезнь жены и эмиграция (фото)

36-летний латвийский певец и победитель украинского шоу "Фабрика звезд" 2009 года Стас Шуринс приоткрыл завесу над своей личной жизнью, которую он старается держать подальше от внимания публики.

Музыкант, проживающий в Германии более 10 лет, рассказал о страшном диагнозе своей жены Виолетты в интервью Славе Дёмину.

Стас Шуринс рассказал о своей жене

Победитель "Фабрики" женился ещё в 2012 году, но тщательно скрывал это от посторонних глаз.

"Почему это было тайной и остается ею сейчас — потому что это мое личное. Для меня нет ничего дороже, чем моя семья, я не хочу, чтобы в это лезли, потому что это мое. Я готов делиться с людьми опытом в пределах возможного. Я делюсь творчеством, музыкой. Как правило, в своих песнях я раскрываю свою жизненную позицию или жизненный опыт", — говорит музыкант.

Стас Шуринс Фото: Instagram

Впрочем, уже в 2013 году супругов постигло несчастье: жена Стаса тяжело заболела. Они долго не могли понять, что же произошло, пока результаты МРТ не выявили у Виолетты новообразование в голове. Женщине сделали операцию в Украине, после чего они уехали в Германию на реабилитацию.

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Стас Шуринс Фото: Instagram

"После того как удалили всё лишнее, сказали, что потребуется длительная реабилитация, но тогда в Украине не было необходимых лекарств. На самом деле в Украине очень хорошие врачи… Нам посоветовали пройти реабилитацию в Европе. Родители моей жены живут в Германии, мы поехали. Реабилитация продолжается до сих пор, не было и дня, чтобы этот вопрос не стоял на повестке дня. Там не один диагноз. Как говорится — одно лечим, а другое калечим. Поэтому у нас каждый год появляется что-то ещё. Когда у нас появляется новый терапевт, он говорит: "А почему вы ещё живы?". Там происходит клиническое чудо. Я надеюсь, что так влияет моя любовь", — сказал Стас.

Жизнь после переезда

В 2013 году артист переехал из Украины, когда у его жены обнаружили болезнь, а украинский шоу-бизнес, по его словам, не принимал Стаса. На переезд тогда ушли все деньги, после чего певец устроился работать почтальоном.

Впоследствии Стас принял участие в проекте "Голос" в Германии, чтобы вернуться к музыке.

Еще одним тяжелым периодом в жизни артиста стало подозрение на инсульт, после чего у Шуринса диагностировали депрессию и прописали антидепрессанты.

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