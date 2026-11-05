Борис Апрель, сменивший пол, нашел новую работу в Германии

Некогда известный певец и звезда "Фабрики звезд" Борис Апрель (теперь Zi Faámelu) запустил собственное шоу, объявив об окончании "эры социальной изоляции".

Zi Faámelu долгое время избегала публики. А недавно сделала громкое заявление, появившись в новом амплуа — трансгендерной девушки.

Борис Апрель запустил собственное шоу

"Официально! Представляю The Zi Faámelu Show — моё собственное независимое ток-шоу. Любовь, отношения, переосмысление себя, искренние признания, неожиданный смех и немного магии. Откровенные разговоры о том, что значит быть человеком, как раскрыть свой полный потенциал и создать жизнь, которой хочется наслаждаться", — сообщила Zi Faámelu.

Премьера шоу состоится в воскресенье, 8 ноября. Новые выпуски будут выходить каждое воскресенье на YouTube.

"Не обещаю образцового поведения, но гарантирую приятную компанию", — добавила певица.

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Борис Апрель запустил собственное шоу

Певица добавила, что эпоха социальной изоляции официально завершилась.

"Угадайте, кто восстановился, наполнился энергией, помолодел и снова готов сиять? Ваша новая любимая ведущая ток-шоу, мои дорогие. Годами я представляла себя в роли ведущей ток-шоу. Софиты, разговоры, смех, истории… О, как же я всегда любила этот мир! И поверьте, историй у меня — хоть отбавляй! Мы будем говорить о любви, отношениях, переосмыслении себя, искренних признаниях, личностном развитии — обо всех тех важных и прекрасных вопросах, которые сопровождают человеческую жизнь", — подчеркнула Zi Faamelu.

Что известно о Борисе Апреле

Свою вокальную карьеру тогда ещё юноша начал в 2008 году. Борис принял участие во втором сезоне шоу "Фабрика звёзд". Он выступал под собственным именем. После участия в проекте певец обрёл бешеную популярность.

Впоследствии Апрель принял участие в шоу "Фабрика звезд. Суперфинал".

В 2014 году Борис сделал каминг-аут и заявил, что на самом деле он — трансгендерная девушка по имени Эйприл. Уже в 2018 году певица вернулась на сцену и выступила в проекте "Голос страны". Тогда же она уже представилась как Зианджа.

Zi Faámelu Фото: коллаж Фокус

В настоящее время Zi Faámelu проживает в Германии и имеет статус беженки.

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