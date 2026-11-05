Борис Апрєль, який змінив стать, знайшов нову роботу в Німеччині

Колись відомий співак та зірка "Фабрики зірок" Борис Апрєль (тепер Zi Faámelu) запустив власне шоу, оголосивши про закінчення "ери соціальної ізоляції".

Zi Faámelu тривалий час уникала публіки. А нещодавно зробила гучну заяву, з’явившись у новому амплуа – трансгендерної дівчини.

Борис Апрєль запустив власне шоу

"Офіційно! Представляю The Zi Faámelu Show — моє власне незалежне ток-шоу. Кохання, стосунки, переосмислення себе, щирі зізнання, несподіваний сміх і трішки магії. Відверті розмови про те, що означає бути людиною, як розкрити свій повний потенціал і створити життя, яким хочеться насолоджуватися", — повідомила Zi Faámelu.

Прем’єра шоу відбудеться в неділю, 8 листопада. Нові випуски виходитимуть щонеділі на YouTube.

"Не обіцяю зразкової поведінки, але гарантую гарну компанію", — додала співачка.

Видео дня

Борис Апрєль запустив власне шоу

Співачка додала, що ера соціальної ізоляції офіційно завершилася.

"Вгадайте, хто відновився, зволожився, омолодився і знову готовий сяяти? Ваша нова улюблена ведуча ток-шоу, любі мої. Роками я уявляла себе в ролі ведучої ток-шоу. Софіти, розмови, сміх, історії… О, як же я завжди любила цей світ! І повірте, історій у мене — хоч відбавляй! Ми говоритимемо про кохання, стосунки, переосмислення себе, щирі зізнання, особистісний розвиток — про всі ті важливі й прекрасні питання, що супроводжують людське життя", — наголосила Zi Faamelu.

Що відомо про Бориса Апрєля

Свою вокальну кар’єру тоді ще хлопець розпочав у 2008 році. Борис взяв участь у другому сезоні шоу "Фабрика зірок". Він виступав під власним ім’ям. Після участі у проєкті співак здобув шалену популярність.

Згодом Апрєль прийшов на шоу "Фабрика зірок. Суперфінал".

У 2014 році Борис здійснив камінг-аут і заявив, що насправді він трансгендерна дівчина на ім’я Ейпріл. Уже у 2018 році співачка повернулася на сцену і виступила на проєкті "Голос країни". Тоді ж вона вже представилася як Зіанджа.

Zi Faamelu Фото: колаж Фокус

Наразі Zi Faamelu живе в Німеччині і має статус біженки.

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