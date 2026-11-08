Называли украинской Джоли: куда исчезла Воржева из "Real O" (фото)

Украинская певица Татьяна Воржева, которую сравнивают с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, в свое время была участницей группы "Real O" и финалисткой шоу "Фабрика звезд".

В настоящее время девушка живет в Германии, где и родилась. Несмотря на это, Воржева сознательно остается частью украинского шоу-бизнеса. Татьяна пишет посты в соцсетях на украинском языке, а также создала под псевдонимом Vorzheva песню "Go For It".

Где сейчас Татьяна Воржева

В настоящее время финалистка "Фабрики звезд" проживает во Франкфурте. Оказалось, что переезд в Германию был в планах Татьяны ещё до большой войны, ведь она хотела пожить на родине своего отца.

"Я нахожусь в Германии, во Франкфурте. Я родилась в Германии. Мой папа был военным. У меня был план поехать сюда, пожить и поработать. Здесь живут мои друзья, которые работают на телевидении, на известном телеканале. Меня приглашали в разные проекты, есть определенные возможности. Война застала меня раньше, потому что чемоданы для этой поездки уже были собраны. Немецкий я знаю не так хорошо, но изучать его было несложно", — призналась Воржева в интервью Славе Дёмину.

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Татьяна Воржева Фото: Instagram

Аренда жилья

По словам артистки, жизнь в Германии требует немалых затрат. Татьяна снимает жилье вместе с друзьями.

"Я снимаю жилье вместе со своими друзьями. У меня условия лучше. Это дорогая страна, но и зарабатываешь больше. Аренда жилья здесь стоит 1500 евро, можно снять нормальную квартиру", — говорит девушка.

В частности, звезда "Фабрики звезд" занимается волонтерской деятельностью и даже отдала свою квартиру в Киеве человеку, который занимается дронами.

Татьяна Воржева Фото: Instagram

В частности, Воржева получает пассивный доход от недвижимости, а также сотрудничает с немецким телеканалом.

"У меня есть пассивный доход от недвижимости. Это мне очень помогает. Также есть друзья-журналисты, которым в начале войны я помогала снимать репортажи об Украине. Это была такая идеологическая работа. Музыкальная карьера будет в другом жанре. Это будет христианская музыка на украинском и английском языках", — раскрыла свои планы певица.

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