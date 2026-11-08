Називали українською Джолі: куди зникла Воржева з "Real O" (фото)

Українська співачка Тетяна Воржева, яку порівнюють з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі, свого часу була учасницею гурту "Real O" та фіналісткою "Фабрики зірок".

Наразі дівчина живе в Німеччині, де і народилася. Попри це, Воржева свідомо залишається частиною українського шоубізу. Тетяна пише дописи в соцмережах українською, створила під псевдонімом Vorzheva пісню Go For It.

Де зараз Тетяна Воржева

Наразі фіналістка "Фабрики зірок" мешкає у Франкфурті. Виявилося, що переїзд до Німеччини був у планах Тетяни ще до великої війни, адже вона хотіла пожити на батьківщині батька.

"Я перебуваю в Німеччині, Франкфурті. Я народилася у Німеччині. Мій тато був військовим. У мене був план поїхати сюди, пожити й попрацювати. Тут мої друзі, які працюють на телебаченні, відомому телеканалі. Мене запрошували у різні проєкти, є певні можливості. Війна застала мене раніше, бо валізи вже були зібрані для цієї подорожі. Німецьку не знаю так добре, але не було важко її вивчати", — зізналася Воржева в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Тетяна Воржева Фото: Instagram

Оренда житла

За словами артистки, життя в Німеччині потребує чималих витрат. Тетяна орендує житло разом з друзями.

"Я орендую помешкання зі своїми друзями. У мене кращі умови. Це дорога країна, але й заробляєш більше. Оренда житла тут коштує 1500 євро, можна орендувати нормальну квартиру", — каже дівчина.

Зокремв, зірка "Фабрики зірок" займається волонтерською діяльністю та навіть віддала свою квартиру в Києві людині, яка займається дронами.

Тетяна Воржева Фото: Instagram

Зокрема, Воржева має пасивний дохід від нерухомості, а також співпрацює з німецьким телеканалом.

"У мене є пасивний дохід з нерухомості. Це мене дуже виручає. Також є друзі-журналісти, яким на початку війни я допомагала робити сюжети про Україну. Була така ідеологічна робота. Музична кар’єра буде в іншому жанрі. Це буде християнська музика українською й англійською", — розкрила свої плани співачка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Макс Барських та Алан Бадоєв завершують співпрацю після 18 років спільної роботи. Символічно про це оголосили на "Фабриці зірок".

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Крім того, Євгенія Власова підкорювала українську сцену на початку 2000-х, проте згодом зникла з публічних радарів. Співачка займалася здоровʼям, вихованням доньки та новим покликанням.