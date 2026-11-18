Известная блогерша и певица Алина Жук 2 ноября стала мамой двойни. У неё и её мужа Петра родились девочки. Любимый звезды решил устроить незабываемый сюрприз и эффектно забрал семью из роддома на камазе.

17 ноября Алину вместе с новорожденными дочками выписали из роддома в Луцке. У мужа блогерши была мечта — встретить девочек на розовом ЗИЛе. Видео с радостным событием Жук поделилась на своей странице в Instagram (alina_zhukk_).

Эффектная выписка из роддома

Петр подготовил для семьи особый сюрприз. Он решил встретить любимую с двойняшками не на обычном автомобиле, а на огромном розовом ЗИЛе.

Грузовик украсили шариками, лентами, большим бантом, а на крышу даже посадили плюшевого мишку.

"У нашего папы была такая мечта: встретить девочек из роддома на розовом ЗИЛе", — подписала ролик блогерша.

Видео с розовым грузовиком мгновенно стало вирусным в сети. Украинцы начали массово распространять ролик и выразили свой восторг от увиденного.

Видео дня

"Ну, такого точно ни у кого не было и не будет!";

"Весь Луцк сегодня улыбается";

"Ну, нет слов, одни эмоции!";

"Боже, без понтов, без избитых "стандартов". Объявляю это самой крутой и самой креативной идеей! Счастья вашей семье";

"Какая крутая идея! Петр молодец!";

"Самая крутая выписка! Такого не видел не только Луцк, но и вся Украина".

Что известно об Алине Жук

Девушка родом из Луцка. Она активно ведёт блог и поёт авторские хиты. Широкую популярность Алина приобрела благодаря контенту в социальных сетях, где делится своей жизнью и творчеством.

Кроме того, Жук часто снимает забавные ролики со своим мужем Петром. Недавно стало известно, что пара ждет первенцев. 2 ноября Алина родила девочек — их имена пока не разглашаются.

Алина Жук с мужем и дочерьми Фото: Instagram

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