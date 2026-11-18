Відома блогерка і співачка Аліна Жук 2 листопада стала мамою двійні. У неї з чоловіком Петром народилися дівчатка. Коханий зірки вирішив влаштувати незабутній сюрприз і ефектно забрав родину з пологового на камазі.

17 листопада Аліну разом із новонародженими донечками виписали з пологового будинку в Луцьку. У чоловіка блогерки була мрія – зустріти дівчат на рожевому ЗІЛі. Відео з радісною подією Жук поділилась на сторінці в Instagram (alina_zhukk_).

Ефектна виписка з пологового

Петро підготував для родини особливий сюрприз. Він вирішив зустріти кохану з двійнею не на звичайному автомобілі, а величезному рожевому ЗІЛі.

Вантажівку прикрасили кульками, стрічками, великим бантом, а на дах навіть посадили плюшевого ведмедика.

"Була в нашого татка така мрія: зустріти дівчат з пологового на рожевому ЗІЛі", — підписала ролик блогерка.

Відео з рожевою вантажівкою миттєво завірусилось у мережі. Українці почали масово розповсюджувати ролик і висловили свій захват від побаченого.

Видео дня

"Ну такого вже точно ні в кого не було і не буде!";

"Весь Луцьк сьогодні усміхається";

"Ну немає слів, одні емоції!";

"Боже, без понтів, без заїжджених "стандартів". Оголошую це найкрутішою і найкреативнішою ідеєю! Щастя вашій сім’ї";

"Яка крута ідея! Петро молодець!";

"Найкрутіша виписка! Такого не бачив не тільки Луцьк, а і вся Україна".

Що відомо про Аліну Жук

Дівчина родом із Луцька. Вона активно веде блог і співає авторські хіти. Широку популярність Аліна отримала завдяки контенту у соцмережах, де ділиться своїм життям і творчістю.

Також Жук часто знімає кумедні ролики із чоловіком Петром. Нещодавно стало відомо, що пара очікує на первістків. 2 листопада Аліна народила дівчаток – їхні імена поки приховують.

Аліна Жук з чоловіком і доньками Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка Влада Роговенко повідомила про поповнення в сім'ї та стала мамою втретє. У неї народилася донька, хоча сама подія супроводжувалася екстремальними обставинами.

Популярна блогерка Ксюша Манекен вперше стала мамою та повідомила про народження сина, якого назвали Філіпом.

Крім того, блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою. Зірка соцмереж народила сина.