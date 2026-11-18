"Плачу от смеха": новые героини Николаса Кармы разорвали сеть (видео)
Украинский блогер Николас Карма "словил" в центре Львова компанию подруг, поведение которых очень рассмешило пользователей сети.
Новое видео с традиционными вопросами о стоимости одежды Николас опубликовал в своих социальных сетях.
Новые героини рубрики Николаса Кармы
Блогер подошёл к женщинам, которых раньше часто видел в центре, но не решался подойти, поскольку они постоянно разговаривали по телефону, и он не хотел мешать.
Сначала Николас поинтересовался стоимостью обуви главной героини.
"Купила в Италии. 100 евро, наверное", — рассказала женщина о своих сапогах.
Она не помнит цену платья.
"Вот такая красота (шапка, — Ред.) в центре на площади Рынок за тысячу гривен", — рассказала женщина.
В частности, Николас Карма спросил, есть ли у неё любимый человек.
"Нет, нет. Я замужем", — ответила женщина.
По словам героини видео, её муж работает, но она не скажет, где именно.
Более того, женщина подчеркнула, что ещё собирается на дискотеку.
Реакция сети
В комментариях люди искренне посмеялись над увиденным и отметили, что на таких людей гораздо интереснее смотреть:
- "Есть любимый человек? Нет, нет — я замужем. Вот, блин, это замужество".
- "Почему в центре Львова все ходят пьяные?"
- "Остановите меня, потому что я уже 10 000 раз смотрю, как ржёт подруга сбоку, и просто плачу от смеха. Такие милые, просто разнесли публику".
- "Девочки немного разогрелись".
- "Мужчине это будет очень смешно посмотреть: любимого человека нет, а она идёт на дискотеку".
- "Давайте больше такого контента, простого и веселого, ребята".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 20-летняя украинка с сумкой за 2000 долларов от бывшего взорвала интернет.
- Блогер снял очередное уличное интервью, героиней которого стала 25-летняя девушка. Она откровенно рассказала о дорогих подарках от мужчин и сумме, необходимой ей для комфортной жизни.
Кроме того, в его видео девушка без образования и работы продемонстрировала образ стоимостью 17 тысяч грн.