Украинский блогер Николас Карма "словил" в центре Львова компанию подруг, поведение которых очень рассмешило пользователей сети.

Новое видео с традиционными вопросами о стоимости одежды Николас опубликовал в своих социальных сетях.

Новые героини рубрики Николаса Кармы

Блогер подошёл к женщинам, которых раньше часто видел в центре, но не решался подойти, поскольку они постоянно разговаривали по телефону, и он не хотел мешать.

Сначала Николас поинтересовался стоимостью обуви главной героини.

"Купила в Италии. 100 евро, наверное", — рассказала женщина о своих сапогах.

Она не помнит цену платья.

"Вот такая красота (шапка, — Ред.) в центре на площади Рынок за тысячу гривен", — рассказала женщина.

В частности, Николас Карма спросил, есть ли у неё любимый человек.

"Нет, нет. Я замужем", — ответила женщина.

Видео дня

По словам героини видео, её муж работает, но она не скажет, где именно.

Более того, женщина подчеркнула, что ещё собирается на дискотеку.

Новые героини рубрики Николаса Кармы

Реакция сети

В комментариях люди искренне посмеялись над увиденным и отметили, что на таких людей гораздо интереснее смотреть:

"Есть любимый человек? Нет, нет — я замужем. Вот, блин, это замужество".

"Почему в центре Львова все ходят пьяные?"

"Остановите меня, потому что я уже 10 000 раз смотрю, как ржёт подруга сбоку, и просто плачу от смеха. Такие милые, просто разнесли публику".

"Девочки немного разогрелись".

"Мужчине это будет очень смешно посмотреть: любимого человека нет, а она идёт на дискотеку".

"Давайте больше такого контента, простого и веселого, ребята".

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