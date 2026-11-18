"Плачу від сміху": нові героїні Ніколаса Карми розірвали мережу (відео)
Український блогер Ніколас Карма "зловив" у центрі Львова компанію подруг, поведінка яких дуже насмішила мережу.
Нове відео з традиційним розпитуванням про вартість одягу Ніколас опублікував у своїх соцмережах.
Нові героїні рубрики Ніколаса Карми
Блогер підійшов до жінок, яких раніше часто бачив у центрі, але не наважувався підійти, оскільки вони постійно говорили по телефону і він не хотів заважати.
Спершу Ніколас запитав про вартість взуття головної героїні.
"В Італії купила. 100 євро, напевно", — розповіла жінка про свої чоботи.
Ціну сукні вона не памʼятає.
"Отака краса (шапка, — Ред.) в центрі на Площі Ринок за тисячу гривень", — розповіла жінка.
Зокрема, Ніколас Карма запитав, чи має вона кохану людину.
"Нє, не маю. Я заміжня", — відповіла жінка.
За словами героїні відео, її чоловік працює, але вона не скаже, де саме.
Ба більше, жінка наголосила, що ще йде на дискотеку.
Реакція мережі
У коментарях люди щиро посміялися з побаченого та наголосили, що таких людей набагато цікавіше дивитися:
- "Кохана людина є? Не, немає — я заміжня. От блін це замужество".
- "Чого у центрі Львова всі пʼяні ходять?"
- "Зупиніть мене, бо я 10000 раз дивлюся, як рже подруга збоку, і просто плачу від сміху. Тепленькі такі, просто порвали публіку".
- "Трішки дівчата зігрілися".
- "Чоловікові це дуже буде смішно подивитись, коханої людини нема і йде на дискотеку".
- "Давайте більше такого контенту, простого і веселого люду".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 20-річна українка з сумкою за $2000 від колишнього розірвала інтернет.
- Блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.
Крім того, у його відео дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн.