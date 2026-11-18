Український блогер Ніколас Карма "зловив" у центрі Львова компанію подруг, поведінка яких дуже насмішила мережу.

Нове відео з традиційним розпитуванням про вартість одягу Ніколас опублікував у своїх соцмережах.

Нові героїні рубрики Ніколаса Карми

Блогер підійшов до жінок, яких раніше часто бачив у центрі, але не наважувався підійти, оскільки вони постійно говорили по телефону і він не хотів заважати.

Спершу Ніколас запитав про вартість взуття головної героїні.

"В Італії купила. 100 євро, напевно", — розповіла жінка про свої чоботи.

Ціну сукні вона не памʼятає.

"Отака краса (шапка, — Ред.) в центрі на Площі Ринок за тисячу гривень", — розповіла жінка.

Зокрема, Ніколас Карма запитав, чи має вона кохану людину.

"Нє, не маю. Я заміжня", — відповіла жінка.

Видео дня

За словами героїні відео, її чоловік працює, але вона не скаже, де саме.

Ба більше, жінка наголосила, що ще йде на дискотеку.

Нові героїні рубрики Ніколаса Карми

Реакція мережі

У коментарях люди щиро посміялися з побаченого та наголосили, що таких людей набагато цікавіше дивитися:

"Кохана людина є? Не, немає — я заміжня. От блін це замужество".

"Чого у центрі Львова всі пʼяні ходять?"

"Зупиніть мене, бо я 10000 раз дивлюся, як рже подруга збоку, і просто плачу від сміху. Тепленькі такі, просто порвали публіку".

"Трішки дівчата зігрілися".

"Чоловікові це дуже буде смішно подивитись, коханої людини нема і йде на дискотеку".

"Давайте більше такого контенту, простого і веселого люду".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

20-річна українка з сумкою за $2000 від колишнього розірвала інтернет.

Блогер зняв чергове вуличне інтерв’ю, героїнею якого стала 25-річна дівчина. Вона відверто розповіла про коштовні подарунки від чоловіків і суму, необхідну їй для комфортного життя.

Крім того, у його відео дівчина без освіти та роботи показала образ за 17 тисяч грн.