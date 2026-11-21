Украинские супермаркеты продолжают удивлять иностранцев не только ассортиментом, но и креативными дизайнерскими концепциями, не имеющими аналогов в мире.

Известный блогер @ukrainiko обратил внимание на один из самых оригинальных супермаркетов украинской сети, расположенный во Львове. Заведение оформлено в стиле IT-культуры. Автор видео не скрывает восторга от увиденного.

"В Украине действительно лучшие супермаркеты всех времён, посмотрите сами. Супермаркет оформлен в стиле IT", – говорит он.

Игры, IT и классика Windows

Интерьер торгового зала тщательно продуман до мельчайших деталей. Тематика программирования и поп-культуры сопровождает покупателей по всему периметру магазина.

"Мы видим мотивы из видеоигр: вот здесь – программный код, какие-то провода, соединения, окна Windows", – отмечает автор.

Украинские супермаркеты продолжают удивлять иностранцев Фото: TikTok

Особое внимание уделено оформлению отдельных отделов. Например, над мясной и рыбной зонами разместили аутентичный пиксель-арт. По словам автора, качество выкладки продукции также на высоте.

"Затем мы видим здесь ещё пиксель-арт над витриной с мясом и рыбой. Лосось здесь выглядел действительно очень-очень хорошо, надо сказать", – уверяет мужчина.

Тематические элементы интегрированы даже в конструктивные элементы помещения – колонны украшены строками кода. Финальным штрихом концепции стали кассовые зоны, которые поддерживают общую IT-тематику.

По словам автора, качество презентации продукции также на высоте Фото: TikTok

"И здесь снова можно увидеть программный код на колоннах. Окна, которые знакомы по Windows, а здесь – кассы 123 и 404. Здесь действительно проработали очень-очень много деталей", – добавляет он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша и предпринимательница София сравнила цены на продукты в украинских и польских супермаркетах. Подсчитав общую сумму покупок, она была поражена тем, насколько сильно различаются чеки.

Ирина Каленская в видео о соли для консервирования рассказала, что на полках магазинов в основном лежит турецкая соль, однако её качество, по словам женщины, нередко разочаровывает.

Украинка провела социальный эксперимент, показав, сколько продуктов можно купить в норвежском супермаркете на деньги, заработанные за час работы.