Українські супермаркети продовжують дивувати іноземців не лише асортиментом, а й креативними дизайнерськими концепціями, які не мають аналогів у світі.

Відомий блогер @ukrainiko звернув увагу на один із найоригінальніших супермаркетів української мережі, розташований у Львові. Заклад оформлений у стилі IT-культури. Автор відео не приховує захвату від побаченого.

"Україна справді має найкращі супермаркети всіх часів, подивіться на це. Супермаркет оформлений у дизайні IT", – каже він.

Геймінг, код та віконна класика

Інтер'єр торгового залу ретельно продуманий до найменших деталей. Тематика програмування та попкультури супроводжує покупців по всьому периметру магазину.

"Ми бачимо мотиви відеоігор, як тут, програмний код, якісь дроти, з'єднання, вікна Windows", – зазначає автор.

Українські супермаркети продовжують дивувати іноземців Фото: TikTok

Особливу увагу приділено оформленню окремих відділів. Наприклад, над м'сною та рибною зонами розмістили автентичний піксель-арт. За словами автора, якість викладки продукції також на висоті.

"Потім ми бачимо тут ще піксель-арт над м'ясною та рибною вітриною. Лосось тут виглядав справді дуже-дуже добре, треба сказати", – запевняє чоловік.

Тематичні елементи інтегровані навіть у конструктивні будівельні елементи приміщення – колони прикрашені рядками коду. Фінальним штрихом концепції стали касові зони, які підтримують загальну IT-тематику.

За словами автора, якість викладки продукції також на висоті Фото: TikTok

"І тут знову можна побачити програмний код на колонах. Вікна, які знають за Windows, а тут тоді каси 123 і 404. Тут справді працювали з дуже-дуже багатьма деталями", – додає він.

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