57-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в смелом образе, отказавшись от юбки.

17 ноября бывшая жена Бена Аффлека появилась в эфире шоу "Front Row" на радиостанции SiriusXM в Нью-Йорке, а фотографиями с этого дня она уже поделилась в соцсетях.

Дженнифер Лопес вышла в колготках

Звезда фильма "Свадебная суматоха" была одета в полный образ из весенней коллекции Marc Jacobs 2027 года. Джей Ло примерила боди, жакет и колготки.

Наряд знаменитости был полностью выполнен из прозрачного нейлона, сквозь который было видно нижнее белье.

Смелый образ Джей Ло дополнили жакет, туфли-слингбеки оттенка фуксии, ремни-цепочки и бирюзовый клатч.

Звезда сцены и экрана оставила свои длинные волосы распущенными, а на лицо нанесла легкий вечерний макияж.

Видео дня

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

В комментариях смелый наряд певицы сравнили с образами жены Канье Уэста, Бьянки Цензори, которая часто "забывает" что-нибудь надеть.

Новый образ Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дженнифер Лопес пошутила над своим статусом четырехкратной разведенной, размышляя о пятом браке.

57-летняя певица появилась совсем без макияжа.

Новый роман Джей Ло вызывает беспокойство у её друзей.