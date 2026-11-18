57-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике без юбки (фото)
57-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в смелом образе, отказавшись от юбки.
17 ноября бывшая жена Бена Аффлека появилась в эфире шоу "Front Row" на радиостанции SiriusXM в Нью-Йорке, а фотографиями с этого дня она уже поделилась в соцсетях.
Дженнифер Лопес вышла в колготках
Звезда фильма "Свадебная суматоха" была одета в полный образ из весенней коллекции Marc Jacobs 2027 года. Джей Ло примерила боди, жакет и колготки.
Наряд знаменитости был полностью выполнен из прозрачного нейлона, сквозь который было видно нижнее белье.
Смелый образ Джей Ло дополнили жакет, туфли-слингбеки оттенка фуксии, ремни-цепочки и бирюзовый клатч.
Звезда сцены и экрана оставила свои длинные волосы распущенными, а на лицо нанесла легкий вечерний макияж.
В комментариях смелый наряд певицы сравнили с образами жены Канье Уэста, Бьянки Цензори, которая часто "забывает" что-нибудь надеть.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дженнифер Лопес пошутила над своим статусом четырехкратной разведенной, размышляя о пятом браке.
- 57-летняя певица появилась совсем без макияжа.
Новый роман Джей Ло вызывает беспокойство у её друзей.