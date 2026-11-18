57-річна Дженніфер Лопес без спідниці зʼявилася на публіці (фото)
57-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла у світ у сміливому образі, відмовившись від спідниці.
17-го листопада колишня дружина Бена Аффлека з'явилася на шоу "Front Row" радіостанції SiriusXM у Нью-Йорку, а кадрами з цього дня вона вже поділилася в соцмережах.
Дженніфер Лопес вийшла в колготах
Зірка фільму "Весільний переполох" була одягнена в повний образ з весняної колекції Marc Jacobs 2027 року. Джей Ло приміряла боді, жакет і колготки.
Вбрання знаменитості було повністю виконане з прозорого нейлону, крізь який було видно спідню білизну.
Сміливий образ Джей Ло доповнили жакет, туфлі-слінгбеки відтінку фуксії, пояси-ланцюжки та бірюзовий клатч.
Своє довге волосся зірка сцени та екрану залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж.
У коментарях сміливий аутфіт співачки порівняли з образами дружини Каньє Веста, Б'янки Цензорі, яка часто "забуває" щось одягнути.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дженніфер Лопес пожартувала над своїм статусом чотириразової розлученої жінки, розмірковуючи про п’ятий шлюб.
- 57-річна співачка показалася зовсім без макіяжу.
Новий роман Джей Ло викликає занепокоєння в її друзів.