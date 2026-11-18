57-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла у світ у сміливому образі, відмовившись від спідниці.

17-го листопада колишня дружина Бена Аффлека з'явилася на шоу "Front Row" радіостанції SiriusXM у Нью-Йорку, а кадрами з цього дня вона вже поділилася в соцмережах.

Дженніфер Лопес вийшла в колготах

Зірка фільму "Весільний переполох" була одягнена в повний образ з весняної колекції Marc Jacobs 2027 року. Джей Ло приміряла боді, жакет і колготки.

Вбрання знаменитості було повністю виконане з прозорого нейлону, крізь який було видно спідню білизну.

Сміливий образ Джей Ло доповнили жакет, туфлі-слінгбеки відтінку фуксії, пояси-ланцюжки та бірюзовий клатч.

Своє довге волосся зірка сцени та екрану залишила розпущеним, а на обличчі зробила легкий вечірній макіяж.

Видео дня

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

У коментарях сміливий аутфіт співачки порівняли з образами дружини Каньє Веста, Б'янки Цензорі, яка часто "забуває" щось одягнути.

Новий образ Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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