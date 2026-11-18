18 ноября сыну Тины Кароль — Вениамину Огиру — исполнилось 18 лет. В честь праздника певица поделилась трогательным коллажем с молодым человеком, показав, как он изменился за эти годы.

Соответствующие фото Тина Кароль опубликовала на своей странице в Threads. Она поздравила сына кратко — всего тремя словами. Подробнее — расскажет Фокус.

Как изменился 18-летний сын Кароль

Вениамину исполнилось 18 лет, и он отмечает свое совершеннолетие в Лондоне. Там парень учится в частной школе-интернате.

Тина Кароль сделала коллаж из фотографий, показав, как изменился её сын. На первом снимке певица позировала с мальчиком, когда он был маленьким, а на втором — артистка повторила этот кадр вместе с уже высоким и стройным юношей.

"Ты — мое вдохновение", — так кратко подписала коллаж Кароль.

Как изменился сын Кароль Фото: Threads

Недавно певица призналась, что планирует выбрать подходящий день и поехать к сыну в Великобританию. Кароль поздравит его с днём рождения, когда это не помешает его учёбе.

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Кроме того, Вениамин планирует приехать в Украину в декабре, когда у него будут каникулы.

"Он приедет сюда уже в декабре. Я, конечно же, приеду к нему, чтобы поздравить. Обязательно! Придется найти время в графике учебы, ведь дети находятся в кампусе. Есть экстренные случаи, когда к ним можно. А так они находятся в общежитии. Я не прерываю его учебу никакими своими эмоциональными всплесками", — рассказывала Кароль.

Что известно о сыне Кароль

С 2016 года Вениамин живёт и учится в Великобритании. Он получает образование в элитной частной школе по специальностям "политология", "экономика" и "бизнес".

Вениамин очень умный и владеет несколькими языками — английским, испанским и французским.

Кароль ранее отмечала, что в будущем её сын планирует вернуться в Украину, как только закончит учебу. Певица уверена, что молодёжь с зарубежным образованием и свободным владением языками сможет восстанавливать страну.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль выступила на концерте в необычном наряде. Для выхода на сцену звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.

Недавно певица дала концерт в Полтаве. Во время исполнения песни, которую она посвятила покойному мужу Евгению Огиру, на сцене появился мистический знак.

Кроме того, артистка вышла на сцену в нескольких роскошных нарядах. Во время концертов в Одессе и Николаеве она появилась на сцене в вечерних платьях, а также в комбинезоне с кристаллами.