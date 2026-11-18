18 листопада сину Тіни Кароль – Веніаміну Огіру – виповнилося 18 років. На честь свята співачка поділилась щемливим колажем із юнаком, продемонструвавши, як він змінився за ці роки.

Відповідні фото Тіна Кароль оприлюднила на сторінці у Threads. Вона привітала сина коротко – лише трьома словами. Детальніше – розповість Фокус.

Як змінився 18-річний син Кароль

Веніаміну виповнилося 18 років і своє повноліття він святкує у Лондоні. Там хлопець навчається у приватній школі-пансіонаті.

Тіна Кароль зробила колаж із фото, показавши, як змінився її син. На першому знімку співачка позувала з хлопчиком, коли він був маленьким, а на другому – артистка повторила кадр разом із вже високим та статним юнаком.

"Ти моє натхнення", — коротко підписала колаж Кароль.

Як змінився син Кароль Фото: Threads

Нещодавно співачка зізнавалась, що планує підібрати якийсь день та поїхати до сина у Велику Британію. Кароль вітатиме його з днем народження тоді, коли це не заважатиме навчанню.

Видео дня

Крім цього, в Україну Веніамін планує приїхати у грудні, коли буде на канікулах.

"Він приїде вже у грудні сюди. Я до нього, безумовно, приїду, щоб привітати. Обов’язково! Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі. Є екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком’юніті. Я не перериваю його навчання жодними своїми емоційними сплесками", — розповідала Кароль.

Що відомо про сина Кароль

З 2016 року Веніамін живе та навчається у Великій Британії. Він здобуває освіту в елітній приватній школі за напрямками політологія, економіка та бізнес.

Веніамін дуже розумний і володіє кількома мовами – англійською, іспанською та французькою.

Кароль раніше наголошувала, що в майбутньому її син планує повернутись до України, як тільки завершить навчання. Співачка впевнена, що молодь із закордонною освітою та вільним володінням мовами зможе відбудовувати країну.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тіна Кароль виступила на концерті у незвичному вбранні. Для появи на публіці зірка обрала леопардову сукню від відомого бренду BALYKINA.

Нещодавно співачка провела концерт у Полтаві. Під час виконання пісні, яку вона присвятила покійному чоловікові Євгену Огіру, на сцені з’явився містичний знак.

Крім того, артистка вийшла на публіку у кількох розкішних образах. Під час концертів в Одесі та Миколаєві вона з’явилась на сцені у вечірніх сукнях, а також комбінезоні з кристалами.