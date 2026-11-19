Певица-предательница Ани Лорак, проживающая в России, продемонстрировала странный наряд на концерте в Астане. Артистка вышла на сцену в костюме с "дополнительными руками", которые двигались у неё на спине. Украинцы уже успели обсудить образ звезды и высмеяли его.

Соответствующее видео с концерта стало вирусным в сети. Ани Лорак на днях дала концерт в Астане (Казахстан), и её необычный наряд вызвал бурное обсуждение. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Украинцы высмеяли образ Ани Лорак

Певица появилась на концерте в "уникальном" наряде. Она вышла на сцену в блестящем фиолетовом платье, а к её спине были прикреплены искусственные руки, которые странно двигались во время выступления. Это стало провалом Ани Лорак, а в сети украинцы подшутили над артисткой.

Образ Ани Лорак Фото: Скрин видео Образ Ани Лорак Фото: Скрин видео Образ Ани Лорак Фото: Скрин видео Образ Ани Лорак Фото: Скрин видео

Некоторые даже пошутили по поводу того, что певица якобы "помогает ВСУ" и собирает деньги для украинской армии. Эта информация распространилась в сети несколько лет назад.

Видео дня

"Молодец! Уже в четыре руки скидывает донаты на ВСУ";

"Чем больше рук — тем больше донатов на ВСУ";

"Как-то странно выглядит";

"Была шикарной артисткой, пока находилась в украинском шоу-бизнесе. Присоединилась сюда и всё — превратилась в такую же кринжатину, как и все остальные на этой эстраде";

"Какой ужас";

"А третьей парой рук она ночью собирает дроны для ВСУ?";

"Боже, как это отвратительно";

"Ещё несколько голов не хватает… Горгона".

Ани Лорак и донаты для ВСУ — что известно

Ранее появилась информация о том, что артистка якобы активно перечисляет средства Вооруженным силам Украины. Позже она заявила, что о ней распространяют "ложную информацию". По словам певицы, это её "ужасает".

Ани Лорак отметила, что оказывает лишь "адресную помощь", в частности "беженцам из Украины". По словам артистки, оказание помощи военным не соответствует её принципам.

"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакой военной помощи, поскольку это противоречит всему, во что я верю", — говорила знаменитость.

Позиция Лорак в войне

В начале полномасштабного вторжения певица находилась в России и умалчивала о преступлениях оккупантов. Однако впоследствии она появилась в соцсети со слезливым постом, в котором неожиданно заявила, что сожалеет о своем молчании, поскольку его якобы использовали против нее. Ани Лорак заявляла, что любит Родину и "прославляет Украину по всему миру".

Тем временем артистка продолжает жить в РФ, активно давать концерты на территории страны-агрессора, а также выпускать новые песни на русском языке.

Ани Лорак Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский продюсер Юрий Квеленков рассказал о настоящей причине переезда Ани Лорак в Россию. В настоящее время артистка продолжает жить в РФ и давать там концерты.

Супруг певицы — Исаак Виджраку — устроил скандал из-за того, что его возлюбленную не поздравил российский президент Владимир Путин. После громкого возмущения страницу возлюбленного певицы заблокировали в Instagram.

Впоследствии Исаак Виджраку эмоционально обратился к украинцам после громкого скандала. Он обвинил их в распространении фейка о себе.