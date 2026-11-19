Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка живе у Росії, продемонструвала дивне вбрання на концерті в Астані. Артистка вийшла на сцену у костюмі з "додатковими руками", які рухались на її спині. Українці вже встигли обговорити образ зірки і висміяти його.

Відповідне відео з концерту завірусилось у мережі. Ані Лорак днями дала концерт в Астані (Казахстан) і її незвичайне вбрання потрапило у гучне обговорення. Детальніше про це – розповість Фокус.

Українці висміяли образ Ані Лорак

Співачка з’явилася на концерті в "унікальному" вбранні. Вона вийшла на сцену у блискучій фіолетовій сукні, а до її спини були прикріплені штучні руки, що дивно рухалися під час виступу. Це стало провалом Ані Лорак, а в мережі українці поглузували з артистки.

Образ Ані Лорак Фото: Скрін відео Образ Ані Лорак Фото: Скрін відео Образ Ані Лорак Фото: Скрін відео Образ Ані Лорак Фото: Скрін відео

Дехто навіть пожартував стосовно того, що співачка нібито "допомагає ЗСУ" і збирає гроші для української армії. Ця інформація поширилась у мережі декілька років тому.

Видео дня

"Молодець! Вже в чотири руки на ЗСУ донатить";

"Більше рук — більше донатів на ЗСУ";

"Якось дивно виглядає";

"Була шикарна артистка, поки перебувала в українському шоу-бізнесі. Приєдналася сюди і все – перетворилася на таку ж крінжатину, як і всі інші на цій естраді";

"Якийсь жах";

"А третьою парою рук вона вночі збирає дрони для ЗСУ?";

"Боже, яке воно огидне";

"Ще кілька голів не вистачає… Горгона".

Ані Лорак і донати на ЗСУ — що відомо

Раніше з'явилася інформація, що артистка нібито активно відправляє кошти для Збройних сил України. Згодом вона заявила, що про неї поширюють "брехливу інформацію". За словами співачки, її це "жахає".

Ані Лорак зазначила, що надає лише "адресну допомогу", зокрема "біженцям із України". За словами артистки, надання допомоги військовим не узгоджується з її принципами.

"Я ніколи нікому не надавала та не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю", — казала знаменитість.

Позиція Лорак у війні

На початку повномасштабного вторгнення співачка перебувала у Росії та замовчувала злочини окупантів. Однак згодом вона з’явилась у соцмережі зі сльозливим дописом, у якому несподівано заговорила про те, що жалкує про своє мовчання, бо його начебто використали проти неї. Ані Лорак заявляла, що любить Батьківщину та "прославляє Україну по всьому світу".

Тим часом артистка продовжує жити у РФ, активно давати концерти на території агресора, а також випускати нові пісні російською мовою.

Ані Лорак Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український продюсер Юрій Квеленков розповів про справжню причину переїзду Ані Лорак до Росії. Наразі артистка продовжує жити у РФ та давати там концерти.

Чоловік співачки — Ісаак Віджраку – влаштував скандал через те, що його кохану не привітав російський президент Володимир Путін. Після гучного обурення коханому співачки заблокували Instagram-сторінку.

Згодом Ісаак Віджраку емоційно звернувся до українців після гучного скандалу. Він звинуватив у поширенні фейку про нього.