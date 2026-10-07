Відомий продюсер розкрив справжню причину виїзду Ані Лорак до Росії

Український продюсер Юрій Квеленков розповів про справжню причину переїзду співачки-зрадниці Ані Лорак до Росії. Наразі артистка продовжує жити у РФ та давати там концерти.

За словами продюсера, Ані Лорак вирішила обрати гроші та популярність. Про це Квеленков заявив в інтерв’ю Oboz.ua.

Чому Ані Лорак обрала Росію

Юрій Квеленков вважає, що головне для співачки – популярність та заробіток. Продюсер не вірить у слова Ані Лорак про любов до Батьківщини. На його думку, зараз артистка живе у РФ "в шоколаді".

"Ані Лорак там, у Росії, жила й зараз живе в шоколаді. А для неї головне — популярність і достаток. Ось і все. А розмови про почуття обов’язку, любов до батьківщини… Знаєте, я близько знайомий з дуже багатьма артистами і скажу вам: у деяких це взагалі відсутнє. Я бачив, як одна й та сама людина вранці могла виступати на підтримку Януковича, а ввечері — Ющенка. Але треба визнати: не всі такі", — наголосив Квеленков.

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Ані Лорак дає концерти у Росії Фото: Instagram

Позиція Ані Лорак у війні

На початку повномасштабного вторгнення співачка перебувала у Росії та замовчувала злочини окупантів. Однак згодом вона з’явилась у соцмережі зі сльозливим дописом, у якому несподівано заговорила про те, що жалкує про своє мовчання, бо його начебто використали проти неї. Ані Лорак заявляла, що любить Батьківщину та "прославляє Україну по всьому світу".

Тим часом артистка продовжує жити у РФ, активно давати концерти на території агресора, а також випускати нові пісні російською мовою.

Ані Лорак виступає у Росії Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чоловік Ані Лорак — Ісаак Віджраку – влаштував скандал через те, що його кохану не привітав російський президент Володимир Путін. Після гучного обурення коханому співачки заблокували Instagram-сторінку.

Згодом Ісаак Віджраку емоційно звернувся до українців після гучного скандалу. Він звинуватив у поширенні фейку про нього.

Крім того, донька співачки Ані Лорак – Софія – зганьбилась у мережі. Дівчина привселюдно показала, що не знає російської мови, хоча живе у Москві.