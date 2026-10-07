Известный продюсер раскрыл настоящую причину выезда Ани Лорак в Россию

Украинский продюсер Юрий Квеленков рассказал о настоящей причине переезда певицы-предательницы Ани Лорак в Россию. В настоящее время артистка продолжает жить в РФ и давать там концерты.

По словам продюсера, Ани Лорак решила отдать предпочтение деньгам и популярности. Об этом Квеленков заявил в интервью Oboz.ua.

Почему Ани Лорак выбрала Россию

Юрий Квеленков считает, что для певицы главное — популярность и заработок. Продюсер не верит словам Ани Лорак о любви к Родине. По его мнению, сейчас артистка живёт в РФ "в шоколаде".

"Ани Лорак там, в России, жила и сейчас живёт в роскоши. А для неё главное — популярность и богатство. Вот и всё. А разговоры о чувстве долга, любви к родине… Знаете, я близко знаком со многими артистами и скажу вам: у некоторых этого вообще нет. Я видел, как один и тот же человек утром мог выступать в поддержку Януковича, а вечером — Ющенко. Но надо признать: не все такие", — подчеркнул Квеленков.

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Ани Лорак дает концерты в России Фото: Instagram

Позиция Ани Лорак в войне

В начале полномасштабного вторжения певица находилась в России и умалчивала о преступлениях оккупантов. Однако впоследствии она появилась в соцсети со слезливым постом, в котором неожиданно заговорила о том, что сожалеет о своем молчании, поскольку его якобы использовали против нее. Ани Лорак заявляла, что любит Родину и "прославляет Украину по всему миру".

Тем временем артистка продолжает жить в РФ, активно давать концерты на территории страны-агрессора, а также выпускать новые песни на русском языке.

Ани Лорак выступает в России Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Муж Ани Лорак — Исаак Виджраку — устроил скандал из-за того, что его возлюбленную не поздравил российский президент Владимир Путин. После громкого возмущения страницу возлюбленного певицы заблокировали в Instagram.

Впоследствии Исаак Виджраку эмоционально обратился к украинцам после громкого скандала. Он обвинил их в распространении фейка о себе.

Кроме того, дочь певицы Ани Лорак — София — опозорилась в сети. Девушка публично продемонстрировала, что не знает русского языка, хотя и живёт в Москве.