Муж Ани Лорак накинулся на украинцев из-за российского фейка с Путиным (видео)

Супруг певицы-предательницы Ани Лорак — Исаак Виджраку — эмоционально обратился к украинцам после громкого скандала. Ранее избранник артистки возмутился тем, что российский президент Владимир Путин не поздравил его возлюбленную с днём рождения.

Исаак Виджраку обрушился с критикой на украинцев, которых обвинил в распространении фейковой информации о себе. Он опубликовал гневное видео в Instagram (theisaackey).

Муж Лорак раскритиковал украинцев

Недавно российские СМИ распространили информацию о том, что Исаак высказал претензии команде Лорак из-за того, что президент РФ Владимир Путин не поздравил певицу с днём рождения. Из-за этого мужчина якобы устроил истерику.

Впрочем, Виджраку решил обвинить в фейке именно украинцев. Мужчину возмутило то, что никто не уточнил у него достоверность информации. Абсурд заключается в том, что "инсайдерские" сообщения начали распространять именно российские СМИ.

Видео дня

Виджрак заявил, что не ожидает от ни одного президента личных звонков Лорак в день её рождения.

"Сама эта идея кажется мне абсурдной. Гораздо интереснее для меня то, как полностью выдуманная история может быть опубликована, подхвачена различными СМИ и вдруг начать восприниматься как факт — и всё это без какой-либо попытки связаться с людьми, которых она касается", — добавил супруг певицы.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Муж певицы Ани Лорак снял видео, в котором изложил своё видение причин российско-украинской войны.

Также дочь певицы — София — опозорилась в сети. Девушка публично продемонстрировала, что не знает русского языка, хотя живет в Москве.

Кроме того, Виджрак рассказал, планирует ли он завести детей с Ани Лорак. Как оказалось, он больше не хочет детей.