Чоловік Ані Лорак накинувся на українців через російський фейк з Путіним (відео)

Чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак – Ісаак Віджраку – емоційно звернувся до українців після гучного скандалу. Раніше обранець артистки обурився тим, що його кохану не привітав з днем народження російський президент Володимир Путін.

Ісаак Віджраку накинувся на українців, яких звинуватив у поширенні фейку про нього. Він оприлюднив гнівне відео в Instagram (theisaackey).

Чоловік Лорак розкритикував українців

Нещодавно російські ЗМІ запустили інформацію про те, що Ісаак висунув претензії команді Лорак через те, що президент РФ Володимир Путін не привітав співачку із днем народження. Через це чоловік нібито влаштував істерику.

Втім, Віджраку вирішив звинуватити у фейку саме українців. Чоловіка обурило те, що ніхто не уточнив у нього правдивість інформації. Абсурд у тому, що "інсайдерські" повідомлення почали ширити саме російські медіа.

Віджраку заявив, що від жодного президента він не очікує особистих дзвінків Лорак в її день народження.

Видео дня

"Сама ця ідея здається мені абсурдною. Набагато цікавішим для мене є те, як цілковито вигадана історія може бути опублікована, підхоплена різними ЗМІ й раптом почати сприйматися як факт — і все це без жодної спроби зв’язатися з людьми, яких вона стосується", — додав чоловік співачки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чоловік співачки Ані Лорак записав відео, в якому виклав власне бачення причин російсько-української війни.

Також донька співачки – Софія – зганьбилась у мережі. Дівчина привселюдно показала, що не знає російської мови, хоча живе у Москві.

Крім того, Віджраку зізнався, чи планує з Ані Лорак спільних дітей. Як виявилось, він більше не хоче нащадків.