Украинский продюсер и певец Геннадий Витер отреагировал на скандальные заявления Камалии о его личной жизни.

Ранее артистка на фоне их затянувшегося конфликта заявила, что Витер якобы скрывает свою истинную ориентацию и прикрывается "подставной" женой. В свою очередь продюсер считает, что Камалия не в первый раз лжет.

Витер ответил Камалии

Геннадий упомянул другие публичные заявления певицы, которые вроде как также не соответствуют действительности.

"Я уже давно научился не реагировать на такие вещи. Во-первых, я не очень понимаю, почему Камалия стала таким экскурсоводом по моей личной жизни — что она о ней знает? Во-вторых, я искренне желаю ей найти психиатра, психолога, психоаналитика, потому что у меня складывается впечатление, что у неё какие-то проблемы. Потому что, смотри, позавчера она сказала, что никогда не была замужем за Захуром. Извините, она всю жизнь п**дит. Завтра она скажет, что ничего не знает, и что эти дочери не её. А послезавтра заявит, что её мама — инопланетянка", — сказал Геннадий в рамках проекта "Наедине с Гламуром".

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Более того, продюсер в ответ затронул личную жизнь певицы.

"Ну, этот вопрос уже не ко мне. А, там ещё какой-то молодой любовник, у неё в Португалии тоже есть, очень печальная, непонятная для меня личность, которая, я думаю, сама занимается тем, что разводит взрослых людей", — отметил Витер.

Камалия Фото: kamaliyaofficial/instagram

В частности, Геннадий подчеркнул, что теперь он разрывает все связи с коллегой по сцене.

"Поэтому, по сути, всё. Для меня этот вопрос закрыт. Этого человека больше нет в моей жизни. Я желаю ей всего наилучшего, но больше ничего о ней слышать не хочу", — подытожил артист.

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