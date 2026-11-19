Український продюсер та співак Геннадій Вітер відреагував на скандальні заяви Камалії про його особисте життя.

Раніше артистка на фоні їхнього тривалого конфлікту заговорила про те, що Вітер начебто приховує свою справжню орієнтацію та прикривається "фейковою" дружиною. Натомість продюсер вважає, що Камалія не вперше говорить неправду.

Вітер відповів Камалії

Геннадій згадав інші публічні заяви співачки, які начебто також є неправдивими.

"Я вже давно навчився не реагувати на такі речі. Насправді, перше, я не дуже розумію, чому Камалія стала таким екскурсоводом у моє особисте життя, що вона про нього знає? По-друге, я щиро бажаю їй знайти психіатра, психолога, психоаналітика, бо у мене складається враження, що у неї якісь проблеми. Бо дивись, позавчора вона сказала, що вона ніколи не була одружена з Захуром. Вибачте, п**дить все своє життя. Друге, завтра вона скаже, що вона не знає, і ці доньки не її. А після завтра сказала, що її мама інопланетянка", — сказав Геннадій для проєкту "Наодинці з Гламуром".

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Ба більше, продюсер у відповідь зачепив особисте життя співачки.

"Ну, то питання вже не до мене. А, там ще якийсь молодий коханець, у нього в Португалії теж є, дуже сумна, незрозуміла для мене персона, який, я думаю, сам займається тим, що розводить дорослих людей", — зазначив Вітер.

Камалія Фото: kamaliyaofficial/instagram

Зокрема, Геннадій наголосив, що тепер обриває всі звʼязки з колегою по сцені.

"Тому, насправді, все. Питання для мене це закрите. Цієї персони більше немає в моєму житті. Я бажаю їй всього найкращого, але більше про неї чути нічого не хочу", — підсумував артист.

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