Жена Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, показала отрывок из новой песни артиста "Темная ночь на горы ляжет", а на видео они вдвоём с мужем подпевали этой композиции.

Впрочем, в комментариях нашлось место и для хейтеров. Люди начали вспоминать о прежней личной жизни Виктора Франковича, на что Екатерина не осталась без ответа.

Жена Павлика ответила хейтерам

"Интересно, смотрят ли это первая жена и дети, как они реагируют?" — написала пользовательница сети под постом.

"А какие варианты их реакции могут быть? С первой женой Виктор развелся в 1984 году, детям 40 и больше лет", — ответила Екатерина.

"А мне в памяти запечатлелся тот момент, когда земная жизнь сына приближалась к концу, а Виктор в то время сиял от счастья и новой любви. Песня хорошая, исполнение тоже, Катя красивая, стильная, модная, но что касается Виктора — неприятие", — отметила еще одна подписчица блогерши.

"У вас в памяти запечатлелось именно то, что вы хотели в этом видеть. Вы даже на 1% не знаете, как Виктор переживал смерть своего ребенка и как до последнего дня не верил, что такое может произойти. О "новой любви" и том, что он "сиял от счастья", когда сын умирал, — это сугубо ваше видение, и я бы с осторожностью так говорила, ничего не зная!" — подчеркнула Репяхова.

Видео дня

Жена Павлика ответила хейтерам Фото: Instagram

Жёны Виктора Павлика

Отметим, что до знакомства с Екатериной Виктор Павлик долгое время был женат на Лоре Созаевой. В их браке родился сын Павел, который трагически скончался летом 2020 года после борьбы с раком.

Свою первую жену по имени Лидия артист взял в брак, когда ему было 18 лет. В этом союзе родился сын Александр, который также увлекся музыкой.

Лора Созаева Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Второй женой Виктора Франковича стала женщина по имени Светлана, родом из Узбекистана. Супруги прожили в браке 8 лет. В 1987 году в этом браке родилась дочь Кристина.

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Кроме того, Виктор Павлик оказался в центре внимания после выступления под открытым небом возле бювета в Трускавце, где исполнил свой хит "Белые черемухи".