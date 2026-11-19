Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, показала уривок нової пісні артиста "Темна ніч на гори ляже", а на відео вони вдвох з чоловіком підспівували композицію.

Втім, у коментарях знайшлося місце для хейтерів. Люди почали згадувати колишнє особисте життя Віктора Франковича, на що Катерина не змовчала.

Дружина Павліка відповіла хейтерам

"Цікаво, перша жінка та діти це дивляться, як вони реагують?" — написала користувачка мережі під дописом.

"А які є варіанти їх реакції? З першою дружиною Віктор розлучився в 1984 році, дітям 40 і більше років", — відповіла Катерина.

"А мені в пам'яті закарбувався той момент, коли земне життя сина наближалось до закінчення, а Віктор в той час сіяв від щастя та нового кохання. Пісня хороша, виконання теж, Катя гарна, стильна, модна, але щодо Віктора —несприйняття", — зазначила ще одна підписниця блогерки.

"У вас в памʼяті закарбувалася так, як ви захотіли те бачити. Ви навіть і на 1% не знаєте, як Віктор переживав смерть своєї дитини і як не вірив, що таке може статися до останнього дня. Про "нову любов", і "сіяв від щастя", коли син помирав — це сугобо ваше бачення, і я би з обережністю таке казала, не знаючи нічого!" — наголосила Репяхова.

Видео дня

Дружина Павліка відповіла хейтерам Фото: Instagram

Дружини Віктора Павліка

Зазначимо, що до Катерини Віктор Павлік тривалий час перебував у шлюбі з Лорою Созаєвою. У їхньому союзі народився син Павло, який трагічно пішов із життя влітку 2020 року після боротьби з онкологією.

Першу дружину на ім'я Лідія артист покликав під вінець, коли йому було 18 років. У цьому шлюбі народився син Олександр, який також зацікавився музикою.

Лора Созаєва Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Другою дружиною Віктора Франковича стала жінка на ім'я Світлана, яка була родом з Узбекистану. Пара прожила у шлюбі 8 років. Від цього союзу 1987-го на світ з'явилася донька Христина.

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Крім того, Віктор Павлік потрапив у центр уваги після виступу просто неба біля бювету в Трускавці, де виконав свій хіт "Білі черемхи".