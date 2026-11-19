Дружині Віктора Павліка нагадали про колишню співака: вона відповіла (фото)
Дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, показала уривок нової пісні артиста "Темна ніч на гори ляже", а на відео вони вдвох з чоловіком підспівували композицію.
Втім, у коментарях знайшлося місце для хейтерів. Люди почали згадувати колишнє особисте життя Віктора Франковича, на що Катерина не змовчала.
Дружина Павліка відповіла хейтерам
- "Цікаво, перша жінка та діти це дивляться, як вони реагують?" — написала користувачка мережі під дописом.
- "А які є варіанти їх реакції? З першою дружиною Віктор розлучився в 1984 році, дітям 40 і більше років", — відповіла Катерина.
- "А мені в пам'яті закарбувався той момент, коли земне життя сина наближалось до закінчення, а Віктор в той час сіяв від щастя та нового кохання. Пісня хороша, виконання теж, Катя гарна, стильна, модна, але щодо Віктора —несприйняття", — зазначила ще одна підписниця блогерки.
- "У вас в памʼяті закарбувалася так, як ви захотіли те бачити. Ви навіть і на 1% не знаєте, як Віктор переживав смерть своєї дитини і як не вірив, що таке може статися до останнього дня. Про "нову любов", і "сіяв від щастя", коли син помирав — це сугобо ваше бачення, і я би з обережністю таке казала, не знаючи нічого!" — наголосила Репяхова.
Дружини Віктора Павліка
Зазначимо, що до Катерини Віктор Павлік тривалий час перебував у шлюбі з Лорою Созаєвою. У їхньому союзі народився син Павло, який трагічно пішов із життя влітку 2020 року після боротьби з онкологією.
Першу дружину на ім'я Лідія артист покликав під вінець, коли йому було 18 років. У цьому шлюбі народився син Олександр, який також зацікавився музикою.
Другою дружиною Віктора Франковича стала жінка на ім'я Світлана, яка була родом з Узбекистану. Пара прожила у шлюбі 8 років. Від цього союзу 1987-го на світ з'явилася донька Христина.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Катерина Репяхова розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня.
- Також родина Павліка придбала квартиру для 5-річного сина Михасика та робить там ремонт.
Крім того, Віктор Павлік потрапив у центр уваги після виступу просто неба біля бювету в Трускавці, де виконав свій хіт "Білі черемхи".