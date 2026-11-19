Светлану Лободу затравили за откровенные фото: "Совсем крыша едет"
44-летняя певица Светлана Лобода снялась в новой фотосессии, продемонстрировав свои формы в откровенном наряде. Поклонники артистки бурно отреагировали на такой образ и призвали её быть скромнее.
Откровенные снимки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (lobodaofficial). Под постом поклонники певицы засыпали её комментариями. Некоторые были поражены образом артистки, а некоторые — раскритиковали наряд.
Как выглядит Лобода
44-летняя певица поделилась фотографиями, на которых она позирует в металлическом бюстгальтере, длинной белой юбке и объёмной накидке. Свой откровенный образ Лобода дополнила париком и ярким макияжем.
В комментариях под видео одни пользователи сделали Лободе комплименты, похвалив её раскованность, а другие, напротив, призвали певицу быть скромнее.
- "А зачем юбку надела?";
- "А почему сразу не голая?";
- "А нельзя ли одеться скромнее?";
- "Уже совсем крыша едет";
- "Ужас. Как можно так не уважать публику? Это сцена или бордель?".
Кстати, после оккупации Крыма Лобода продолжала выступать на территории России, а также участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы просили лишить Светлану гражданства и запретить ей петь в нашей стране.
Однако после начала полномасштабной войны знаменитость полностью разорвала связи с РФ. Она заявила о поддержке Украины.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Российские пропагандисты сообщили, что Светлана Лобода якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом. Однако артистка якобы выставила многомиллионный чек.
- Недавно певица шокировала новым заявлением об Украине. Артистка прямо во время концерта выразила свою любовь к стране, в которой родилась.
Кроме того, знаменитость оказалась в центре скандала из-за своего поведения на концерте в Осло. Во время выступления звезда взяла в руки украинский флаг, однако не развернула его.