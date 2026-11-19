44-летняя певица Светлана Лобода снялась в новой фотосессии, продемонстрировав свои формы в откровенном наряде. Поклонники артистки бурно отреагировали на такой образ и призвали её быть скромнее.

Откровенные снимки Лобода опубликовала на своей странице в Instagram (lobodaofficial). Под постом поклонники певицы засыпали её комментариями. Некоторые были поражены образом артистки, а некоторые — раскритиковали наряд.

Как выглядит Лобода

44-летняя певица поделилась фотографиями, на которых она позирует в металлическом бюстгальтере, длинной белой юбке и объёмной накидке. Свой откровенный образ Лобода дополнила париком и ярким макияжем.

Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram Откровенная фотосессия Лободы Фото: Instagram

В комментариях под видео одни пользователи сделали Лободе комплименты, похвалив её раскованность, а другие, напротив, призвали певицу быть скромнее.

"А зачем юбку надела?";

"А почему сразу не голая?";

"А нельзя ли одеться скромнее?";

"Уже совсем крыша едет";

"Ужас. Как можно так не уважать публику? Это сцена или бордель?".

Видео дня

Кстати, после оккупации Крыма Лобода продолжала выступать на территории России, а также участвовать в пропагандистских шоу. Из-за этого украинцы просили лишить Светлану гражданства и запретить ей петь в нашей стране.

Однако после начала полномасштабной войны знаменитость полностью разорвала связи с РФ. Она заявила о поддержке Украины.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Российские пропагандисты сообщили, что Светлана Лобода якобы согласилась выступить перед россиянами за рубежом. Однако артистка якобы выставила многомиллионный чек.

Недавно певица шокировала новым заявлением об Украине. Артистка прямо во время концерта выразила свою любовь к стране, в которой родилась.

Кроме того, знаменитость оказалась в центре скандала из-за своего поведения на концерте в Осло. Во время выступления звезда взяла в руки украинский флаг, однако не развернула его.