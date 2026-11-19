44-річна співачка Світлана Лобода знялася у новій фотосесії, продемонструвавши свої форми у відвертому вбранні. Шанувальники артистки бурхливо відреагували на такий образ і закликали її бути скромнішою.

Відверті знімки Лобода оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (lobodaofficial). Під дописом прихильники співачки засипали її коментарями. Дехто був вражений образом артистки, а дехто – розкритикував вбрання.

Як виглядає Лобода

44-річна співачка поділилась фото, на яких позує у металевому бюстгальтері, довгій білій спідниці та об'ємній накидці. Свій відвертий образ Лобода доповнила перукою та яскравим макіяжем.

Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram Відверта фотосесія Лободи Фото: Instagram

У коментарях під зйомкою одні користувачі зробили Лободі компліменти, похваливши її розкутість, а інші, навпаки, закликали бути співачку скромнішою.

"А спідницю навіщо одягнула?";

"А чого не голою одразу?";

"А одягнутися можна скромніше?";

"Вже зовсім дах їде";

"Жах. Як можна так не шанувати публіку? Це сцена чи не бордель?".

Видео дня

До слова, після окупації Криму Лобода продовжила виступати на території Росії, а також брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці просили позбавити Світлану громадянства та заборонити співати у нашій державі.

Однак після початку повномасштабної війни знаменитість повністю обірвала зв'язки з РФ. Вона заявила про підтримку України.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російські пропагандисти повідомили, що Світлана Лобода нібито погодилася виступити перед росіянами за кордоном. Проте артистка нібито виставила багатомільйонний чек.

Нещодавно співачка шокувала новою заявою про Україну. Артистка прямо під час концерту виразила свою любов до країни, в якій народилась.

Крім того, знаменитість опинилася в центрі скандалу через свою поведінку на концерті в Осло. Під час виступу зірка взяла в руки український прапор, проте не розгорнула його.