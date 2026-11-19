Світлану Лободу зацькували за відверті фото: "Зовсім дах їде"
44-річна співачка Світлана Лобода знялася у новій фотосесії, продемонструвавши свої форми у відвертому вбранні. Шанувальники артистки бурхливо відреагували на такий образ і закликали її бути скромнішою.
Відверті знімки Лобода оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (lobodaofficial). Під дописом прихильники співачки засипали її коментарями. Дехто був вражений образом артистки, а дехто – розкритикував вбрання.
Як виглядає Лобода
44-річна співачка поділилась фото, на яких позує у металевому бюстгальтері, довгій білій спідниці та об'ємній накидці. Свій відвертий образ Лобода доповнила перукою та яскравим макіяжем.
У коментарях під зйомкою одні користувачі зробили Лободі компліменти, похваливши її розкутість, а інші, навпаки, закликали бути співачку скромнішою.
- "А спідницю навіщо одягнула?";
- "А чого не голою одразу?";
- "А одягнутися можна скромніше?";
- "Вже зовсім дах їде";
- "Жах. Як можна так не шанувати публіку? Це сцена чи не бордель?".
До слова, після окупації Криму Лобода продовжила виступати на території Росії, а також брати участь у пропагандистських шоу. Через це українці просили позбавити Світлану громадянства та заборонити співати у нашій державі.
Однак після початку повномасштабної війни знаменитість повністю обірвала зв'язки з РФ. Вона заявила про підтримку України.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Російські пропагандисти повідомили, що Світлана Лобода нібито погодилася виступити перед росіянами за кордоном. Проте артистка нібито виставила багатомільйонний чек.
- Нещодавно співачка шокувала новою заявою про Україну. Артистка прямо під час концерту виразила свою любов до країни, в якій народилась.
Крім того, знаменитість опинилася в центрі скандалу через свою поведінку на концерті в Осло. Під час виступу зірка взяла в руки український прапор, проте не розгорнула його.