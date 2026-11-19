93-летняя легендарная британская актриса Джоан Коллинз продемонстрировала гламурный наряд на вечеринке в Лондоне.

Звезда сериала "Династия" вместе со своим мужем, 61-летним Перси Гибсоном, посетила популярное заведение в районе Мейфер.

Джоан Коллинз показала своего мужа

Звезда экрана была одета в чёрный жакет с золотым воротником, который она дополнила юбкой-карандашом и блестящими колготками в сетку, украшенными россыпью камней.

Джоан Коллинз сделала прическу с легкими локонами, а её макияж был выполнен с использованием фиолетовых теней и яркой помады. Образ актрисы и светской дамы дополняли украшения от Tiffany & Co.

Тем временем Перси Гибсон появился на публике в классическом чёрном костюме с белой рубашкой.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон Фото: instagram/joancollinsdbe

Муж Джоан Коллинз

Перси Гибсон, который на 31 год моложе актрисы, является её пятым мужем. Пара поженилась в феврале 2002 года. Избранник звезды "Династии" родом из Перу и является голливудским продюсером. Именно Перси создал проект "Кто хочет стать миллионером".

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Коллинз ранее была замужем за Максвеллом Ридом, Энтони Ньюли, Роном Кассом и Питером Холмом.

Актриса говорила, что их с Перси объединяет прочная духовная связь, и добавила, что он "прекрасно ладит с её детьми и внуками" и "проводит с ними очень много времени".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Джоан Коллинз поздравила Перси Гибсона с 24-й годовщиной свадьбы.

Британская актриса поразила всех в восхитительном платье на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2026.

Кроме того, звезда сериала "Династия" вместе с мужем отдыхала в мексиканском Канкуне.