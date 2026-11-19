93-річна зірка "Династії" показалася з молодшим на 31 рік чоловіком (фото)
93-річна легендарна британська акторка Джоан Коллінз вигуляла гламурне вбрання на вечірці в Лондоні.
Зірка серіалу "Династія" разом зі своїм чоловіком, 61-річним Персі Гібсоном, завітала в популярний заклад району Мейфер.
Джоан Коллінз показала свого чоловіка
Зірка екрану була в чорному жакеті із золотим коміром, який вона доповнила спідницею-олівцем та блискучими колготками в сіточку, оздобленими розсипом каменів.
Джоан Коллінз зробила зачіску з легкими локонами, а її макіяж був виконаний фіолетовими тінями та яскравою помадою. Образ акторки та кавалерної дами доповнювали прикраси від Tiffany & Co.
Тим часом Персі Гібсон вийшов у світ у класичному чорному костюмі з білою сорочкою.
Чоловік Джоан Коллінз
Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за акторку, є її п'ятим чоловіком. Пара одружилася у лютому 2002 року. Обранець зірки "Династії" родом з Перу і є голлівудським продюсером. Саме Персі створив проєкт "Хто хоче стати мільйонером".
Коллінз раніше була одружена з Максвеллом Рідом, Ентоні Ньюлі, Роном Кассом і Пітером Холмом.
Акторка казала, що їх з Персі об’єднує міцний внутрішній зв’язок, і додала, що він "чудово ладнає з її дітьми та онуками" і "проводить з ними дуже багато часу".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Джоан Коллінз привітала з 24-ю річницею шлюбу Персі Гібсона.
- Британська акторка вразила всіх у захопливій сукні на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2026.
Крім того, зірка серіалу "Династія" з чоловіком відпочивали в мексиканському Канкуні.