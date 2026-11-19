Украинская певица Алина Гросу попала в рубрику известного львовского блогера Николаса Кармы "Сколько стоит ваш лук?" и даже немного рассказала о своей семье.

Карма, как обычно, показал в своих соцсетях, как спрашивал героиню рубрики о стоимости её наряда.

Алина Гросу у Николаса Кармы

Сначала блогер признался, что, несмотря на то, что он ровесник Гросу, "вырос на её песнях".

"Для меня это очень ценно. Спасибо. А я в вашей программе старею", — сказала со смехом Алина.

После этого артистка начала раскрывать стоимость своего наряда.

"Шуба — это единственная вещь у меня, которая выглядит более-менее роскошно. 340 долларов. Я чувствую себя как в сауне. Сегодня я надела её впервые. Честно говоря, в ней немного душно", — призналась Алина.

Её платье — около 30 долларов.

Сумочка — около 2 тысяч гривен.

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Алина Гросу Фото: Instagram

"Всё, что дорогое, мне дарит муж. Но я очень ругаюсь, потому что это семейный бюджет. Потому что я живу частично на его деньги, а частично на свои. Мы знакомы с 23 лет, а женаты уже 5 лет", — рассказала звезда.

Алина Гросу Фото: Instagram

Муж Алины Гросу

На что Николас Карма спросил, почему же Алина не рассказывает о своём избраннике, держа его в секрете.

"Мне кажется, что все уже прекрасно понимают, кто это. Он занимается — и мои клипы, и чужие мы снимаем вместе. Также он ставит спектакли, но в основном в Европе и Америке", — рассказала певица.

В частности, Гросу вспомнила, какую самую большую ложь о себе она слышала.

Алина Гросу у Николаса Кармы Фото: Instagram

"Наверное, что мой брат — мой сын. Мне было 21 или 22, когда он родился", — вспомнила артистка.

В частности, Алина отреагировала на слухи о том, что её семья очень богата. Знаменитость подчеркнула, что её родители занимаются продажей яиц, а "самолётов" у них точно нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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