Українська співачка Аліна Гросу потрапила в рубрику відомого львівського блогера Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук?" та навіть трохи розповіла про свою родину.

Карма традиційно показав у своїх соцмережах, як запитував героїню рубрики про вартість її вбрання.

Аліна Гросу в Ніколаса Карми

Спершу блогер зізнався, що, попри однаковий вік з Гросу, "виріс на її піснях".

"Це для мене дуже цінно. Дякую. А я на вашій програмі старію", — сказала зі сміхом Аліна.

Після цього артистка почала розкривати вартість свого вбрання.

"Шуба — це єдине, що в мене більш-менш лакшері. 340 доларів. Я трохи, як в сауні. Я сьогодні її одягла вперше. Трохи воно парить, чесно скажу", — зізналася Аліна.

Її плаття — близько 30 доларів.

Сумочка — близько 2 тисяч гривень.

Аліна Гросу Фото: Instagram

"Все, що дороге, мені дарує чоловік. Але я дуже сварюся, бо це сімейний бюджет. Тому що я живу на його гроші трохи, і на свої гроші трохи. Ми знайомі з моїх 23 років і одружені 5 років", — розповіла зірка.

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Аліна Гросу Фото: Instagram

Чоловік Аліни Гросу

На що Ніколас Карма запитав, чому ж Аліна не розказує про обранця, тримаючи його в таємниці.

"Мені здається, що настільки вже всі розуміють, хто це. Він займається — і мої кліпи, і чужі ми знімаємо разом. Вистави також проводить, але більше Європа та Америка", — розкрила співачка.

Зокрема, Гросу пригадала, яку найбільшу брехню про себе чула.

Аліна Гросу в Ніколаса Карми Фото: Instagram

"Напевно, що мій брат — мій син. Мені 21 чи 22 було, коли він народився", — пригадала артистка.

Зокрема, Аліна відреагувала на чутки, що її родина дуже заможна. Знаменитість наголосила, що її батьки займаються яйцями, а "літаків" вони точно не мають.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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