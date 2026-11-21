В своём 40-минутном видеоаудиотур авторы YouTube-канала "Хата и МЫ" показали, как преобразили квартиру площадью 75-80 квадратных метров после шести месяцев проживания и ремонта: от готовых зон до комнат, где работа ещё не завершена.

Переезд из большого города в старый дом в деревне – это всегда проверка планов на прочность. Хозяева подробно рассказали о своём опыте: об основных ошибках, интересных решениях и моментах, на которые стоит обратить внимание. Подробнее об этом – в материале Фокуса.

Авторы YouTube-канала "Хата и МЫ" показали, что изменилось в их доме площадью 75-80 м² через полгода после переезда из большого города. Раньше все отмахивались от него, а теперь молча завидуют! В 40-минутном видеотуре хозяева рассказали, как отапливают дом, оборудовали кухню без верхних шкафов и почему ремонт до сих пор не завершен.

Кухня без верхних шкафов и вытяжки

Кухню супруги построили своими руками: из газоблоков, OSB, гипсокартона, краски и лака. Верхние шкафы решили не устанавливать, а вместо этого оставили два окна и открытые стены. Столешница получилась шире стандартной: 65 см.

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Кухня в загородном доме после ремонта Фото: YouTube

Зрители отмечали, что на кухне нет вытяжки и места для хранения. Однако за 5–6 месяцев владельцы не испытали никаких существенных неудобств. Участки, на которые попадают брызги жира и грязь, покрыли лаком, поэтому их можно протирать обычной губкой или мочалкой.

Хозяйка довольна кухней: "Мой опыт использования этой кухни положительный: она красивая, она дарит мне хорошие эмоции, мне хочется здесь готовить, и Дмитрию хочется здесь готовить, поэтому он и готовит".

250 кубометров газа в месяц

В доме установили двухконтурный газовый котел и подключили радиаторы. Сначала владельцы планировали сохранить старую печь-лежанку площадью 4-5 м², однако в конце концов разобрали её. Вместо неё с помощью мастеров Виталика и Андрюхи построили новую печь, которая обошлась в 50 тысяч гривен.

Дом во время ремонта Фото: YouTube Дом во время ремонта Фото: YouTube

По словам хозяев, даже при морозах до -20 °C котёл работал на минимальной мощности – примерно 39-40 °C. Расход газа составлял около 250 кубометров в месяц, то есть до 2000 гривен. Для сравнения: за отопление двухкомнатной квартиры в Харькове семья платила 3000-3500 гривен.

Секрет экономии, по их мнению, заключается в качественной печи: "Почему у нас отопление обошлось так дешево, то есть на газ,– потому что мы не пожалели денег: мы вложили 50 тысяч гривен, и ребята, которые помогали нам делать ремонт, сделали шикарную печь с очень хорошей тягой".

Гостиная и столовая после ремонта Фото: YouTube

Печь оказала и неожиданный эффект. Спальню выбрали, полагая, что это будет самая холодная и самая влажная комната. Однако задняя стенка печи прогревает её так, что сейчас это самое тёплое помещение в доме.

Старая мебель и бюджетные решения

Хозяева не стали менять всё подряд и оставили часть вещей от предыдущих владельцев: стол, стулья, старый дубовый шкаф и люстру. Некоторые вещи они смастерили или обновили сами: сделали карнизы из веток, перешили в ателье шторы из секонд-хенда, в части комнат уложили недорогой линолеум без подложки.

Старые двери отреставрировали. "Двери – это наши старые, которые здесь были, мы их отреставрировали, отшлифовали, сняли все слои краски – там было где-то шесть слоев, все разного цвета, – и покрыли лаком".

Ремонт продолжается

Авторы видео не скрывают, что работы ещё не завершены. Часть комнат пока находится в процессе ремонта, на чердаке пришлось уничтожать мышей, а в одном из углов из-за воды из стока появился грибок. С ним ещё предстоит разобраться.

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