У своєму 40-хвилинному румтурі автори YouTube-каналу "Хата і МИ" показали, як змінюють оселю площею 75-80 квадратних метрів після шести місяців проживання та ремонту: від готових зон до кімнат, де робота ще не завершена.

Переїзд із великого міста у старий будинок у селі – це завжди перевірка планів на міцність. Господарі детально розповіли про свій досвід: основні помилки, цікаві рішення та моменти, на які варто звернути увагу. Більше про це – у матеріалі Фокусу.

Автори YouTube-каналу "Хата і МИ" показали, що змінилося в їхньому будинку площею 75-80 м² за пів року після переїзду з великого міста. Раніше на нього всі махнули рукою, а тепер мовчки заздрять! У 40-хвилинному відеотурі господарі розповіли, як опалюють оселю, обладнали кухню без верхніх шаф і чому ремонт досі не завершено.

Кухня без верхніх шаф і витяжки

Кухню подружжя збудувало власноруч: із газоблоку, OSB, гіпсокартону, фарби та лаку. Верхні шафи вирішили не встановлювати, а натомість залишили два вікна та відкриті стіни. Стільниця вийшла ширшою за стандартну: 65 см.

Відео дня

Кухня у сільському будинку після ремонту Фото: YouTube

Глядачі зауважували, що на кухні немає витяжки та місця для зберігання. Проте за 5-6 місяців власники жодних суттєвих незручностей не відчули. Ділянки, куди потрапляють бризки жиру й бруд, вкрили лаком, тож їх можна протирати звичайною губкою чи мочалкою.

Кухнею господиня задоволена: "Мій досвід користування цією кухнею позитивний: вона красива, вона дарує мені хороші емоції, мені хочеться тут готувати і Дмитру хочеться тут готувати, тому він готує".

250 кубометрів газу на місяць

У будинку встановили двоконтурний газовий котел і розвели радіатори. Спершу власники планували зберегти стару піч-лежанку площею 4-5 м², проте зрештою розібрали її. Замість неї за участі майстрів Віталіка та Андрюхи збудували нову піч, що обійшлася у 50 тисяч гривень.

Будинок під час ремонту Фото: YouTube Будинок під час ремонту Фото: YouTube

За словами господарів, навіть у морози до -20 °C котел працював на мінімумі, приблизно 39-40 °C. Витрати газу становили близько 250 кубометрів на місяць, тобто до 2000 гривень. Для порівняння: за опалення двокімнатної квартири в Харкові сім'я платила 3000-3500 гривень.

Секрет економії, на їхню думку, у якісній печі: "Чому у нас таке дешеве вийшло опалення, мається на увазі, за газ, тому що ми не пожалкували грошей: ми вклали 50 тисяч грн і хлопці, які допомагали робити нам ремонт, зробили шикарну пічку з дуже класною тягою".

Вітальня та столова після ремонту Фото: YouTube

Піч дала й несподіваний ефект. Спальню обрали, вважаючи, що це буде найхолодніша і найвологіша кімната. Проте задня стінка печі прогріває її так, що нині це найтепліше приміщення в будинку.

Старі меблі та бюджетні рішення

Господарі не стали міняти все підряд і залишили частину речей від попередніх власників: стіл, стільці, стару дубову шафу й люстру. Дещо змайстрували або оновили самі: зробили карнизи з гілок, перешили в ательє штори із секонд-хенду, у частині кімнат поклали недорогий лінолеум без підкладки.

Старі двері відреставрували. "Двері – це наші старі, які були тут, ми їх реставрували, зашліфували, зняли все покриття фарби – там було десь шість шарів, всі різного кольору, і покрили лаком".

Ремонт триває

Автори відео не приховують, що роботи ще не завершені. Частина кімнат залишається в процесі, на горищі довелося труїти мишей, а в одному з кутів через воду зі стоку з'явився грибок. З ним ще доведеться розібратися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дизайнерка Наталка Буг залишила Київ і оселилася в тихому селі, де розбудовує власну ферму. Вона показала підписникам хату, якій близько тисячі років, і поділилася як її історичною цінністю, так і буденними незручностями проживання в такому будинку.

Ще одне подружжя кілька років тому наважилося на непростий крок: викупило покинуту сільську хату лише за 8300 гривень. Відтоді вони ведуть блог, де розповідають про кожен етап реставрації оселі й враження від життя за межами міста.

А відеооператор Вадим Ключник разом із дружиною Олесею та двома дітьми облаштувався в маєтку в Португалії. Чоловік показав підписникам село, в якому тепер живе його родина.