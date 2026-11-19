Елена Мозговая обвинила украинскую певицу Олю Полякову в неискренности. На это резко отреагировал продюсер артистки и поделился личной перепиской, которая раскрыла правду.

Мозгова заявила, что между ней и Поляковой нет дружеских отношений. Более того, Елена не скрывает, что ей не нравятся публичные высказывания Оли. Михаил Ясинский на своей странице в Facebook заговорил о честности и тактичности в этой ситуации.

Что произошло между Мозговой и Поляковой

На днях продюсер рассказала об отношениях с Поляковой и её возможном участии в концерте "Мой Music Hall". Мозговая заявила, что они с Олей не общаются. Более того, певица не может выступать в её шоу, поскольку туда приглашают только тех артистов, которые ей нравятся.

"Мы не общаемся, она не может принять участие. Это не то, что мне нравится. В этом концерте выступают те, кто мне нравится. Поэтому программа называется Мой Music Hall", — сказала Мозговая.

Видео дня

Продюсер Поляковой — Михаил Ясинский — публично отреагировал на заявление Мозговой. Он упрекнул коллегу в нечестности, а также намекнул, что на самом деле их переговоры проходили совсем по-другому.

"Между „мне не нравится“ и „графики не совпадают“, или „я предлагала, но мне не отвечали“, или даже „я когда-то приглашала, а потом передумала“ есть разница. Она называется честность. Есть ещё тактичность. Но если бы пришлось выбирать между ней и честностью, то ответ на вопрос "почему мы не общаемся" многим бы не понравился", — написал Ясинский.

Сообщение Михаила Ясинского Фото: Facebook

К тому же продюсер показал личную переписку, которая опровергла слова Мозговой.

Переписка с Мозговой Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Оля Полякова оказалась в центре громкого скандала из-за того, что прогуливалась под руку с российским певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Это произошло на музыкальном фестивале в Латвии. Ее продюсер прокомментировал эту ситуацию.

Анастасия Приходько откровенно высказалась о творчестве Поляковой. По мнению артистки, она утратила собственный ориентир.

Кроме того, недавно Оля представила клип на англоязычный трек "My Future Ex". Из-за провокационных образов в видео артистка подверглась критике в сети.