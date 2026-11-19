Олена Мозгова звинуватила українську співачку Олю Полякову у нещирості. На це різко відреагував продюсер артистки і поділився особистим листуванням, яке розкрило правду.

Мозгова заявила, що між нею та Поляковою немає дружнього спілкування. Ба більше, Олена не приховує, що їй не подобаються публічні висловлювання Олі. Михайло Ясинський на своїй сторінці у Facebook заговорив про чесність і тактовність у цій ситуації.

Що сталося між Мозговою і Поляковою

Днями продюсерка розповіла про стосунки з Поляковою та її можливу участь у концерті "Мій Music Hall". Мозгова заявила, що вони з Олею не спілкуються. Ба більше, співачка не може виступати в її шоу, оскільки туди запрошують лише тих артистів, які їй подобаються.

"Ми не спілкуємося, участь вона не може взяти. Це не те, що мені подобається. У цьому концерті виступають ті, хто мені подобається. Тому програма називається Мій Music Hall", — сказала Мозгова.

Видео дня

Продюсер Полякової — Михайло Ясинський – публічно відреагував на заяву Мозгової. Він дорікнув колезі за брак чесності, а також натякнув, що реальна історія їхніх перемовин зовсім інша.

"Між "мені не подобається" і "не співпадають графіки", чи "я пропонувала, але мені не відповідали", або навіть "я колись запрошувала, а потім передумала", є проміжок. Він називається чесність. Є ще тактовність. Але якщо вже між нею та чесністю треба було обирати друге, то відповідь на питання "чому не спілкуємося" багатьом би не сподобалась", — написав Ясинський.

Допис Михайла Ясинського Фото: Facebook

До того ж продюсер показав особисте листування, яке спростувало слова Мозгової.

Листування з Мозговою Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Оля Полякова втрапила у гучний скандал через те, що прогулювалась за руки з російським співаком Сергієм Григор'євим-Апполоновим. Це сталося на музичному фестивалі в Латвії. Її продюсер прокоментував цю ситуацію.

Анастасія Приходько відверто висловилась про творчість Полякової. На думку артистки, вона втратила власний орієнтир.

Крім того, нещодавно Оля презентувала кліп на англомовний трек "My Future Ex". Через провокативні образи у відео артистка нарвалась на критику у мережі.