"Хабалка!": Анастасія Приходько "рознесла" Олю Полякову за її творчість

Українська співачка відверто висловилась про творчість колеги Олі Полякової. На думку артистки, вона втратила власний орієнтир.

Анастасія Приходько емоційно назвала Полякову "хабалкою". Про це вона заявила в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Приходько "напала" на Полякову

Співачка назвала нові хіти Полякової – "п’яною дворовою диччю". За словами Приходько, в Олі є талант і артистизм, але зараз її творчість має багато запитань.

"Це не шансон. Олю, не ображайся, але — це п’яна дворова дичь. Я не розумію, чому вона так продешевила. Була вона набагато краще, кудись її не туди тягнуть. Якось все неприємно стало. Це може бути її рівень протесту, можливо, так вона вирішила протестувати проти всього. Бо це навіть не смішно", — заявила знаменитість.

Приходько вважає, що Полякова втратила власний творчий орієнтир. На думку співачки, раніше Оля випускала ліричні хіти, а зараз експериментує з іншими жанрами та сценічними образами. Однак Анастасія сподівається, що артистка зможе повернутися до музики, яка розкриватиме її індивідуальність.

Видео дня

"У неї дуже багато етапів у творчості, зараз вона втратила себе. Не можна себе зраджувати, про це я і говорю. Бо якщо ти не піддаєшся під цей весь вплив — ти сформована особистість. Кому ти намагаєшся підіграти? То вона ліричні пісні співає, то шансон, то ось вона зараз "хабалка Аза". Я не розумію. Талант у неї є, артистизм є", — зазначила Приходько.

Як зараз виглядає Анастасія Приходько Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Приходько знову втрапила у скандал, розізливши українців висловлюваннями про державний символ. Цього разу артистка обурила мережу заявою про гімн України.

Також співачка заявила, що пріоритетом для України зараз має бути збереження людей, і назвала масштаби виїзду за кордон катастрофічними.

Крім того, Анастасія Приходько на фоні скандалу з "київською російською мовою" заявила, що не підлаштовується та не змовчить, коли треба щось сказати.